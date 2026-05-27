Crans-Montana, interrogatorio combinato per i coniugi Moretti che saranno uno contro l'altro

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I coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del locale che è incendiato a Crans-Montana in Svizzera la sera di Capodanno, saranno interrogati dai magistrati insieme e uno contro l’altro. I due dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio per verificare le versioni considerate troppo discordanti.

L’interrogatorio combinato ai coniugi Moretti

Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno.

Jacques Moretti e Jessica Maric sono i proprietari del “Le Constellation“, in cui hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ustionate.

ANSA

La coppia dovrebbe appunto essere sentita con la procedura del confronto in contraddittorio e i due sarebbero solo gli ultimi di una lunga serie di indagati che sono stati e saranno sottoposti a interrogatori, in totale 14 persone.

Gli iscritti nel registro degli indagati sono accusati di omicidio colposo, lesioni personali gravissime colpose e incendio colposo.

I coniugi Moretti verranno sentiti a Sion presso il campus accademico dell’Energypolis.

Cos’è il confronto in contraddittorio

Il confronto in contraddittorio è un interrogatorio che ha l’obiettivo di vagliare l’affidabilità di due testimoni o indagati che forniscono versioni discordanti dello stesso fatto.

Può essere svolto in tre modi diversi, quello più tradizionale è porre le medesime domande alle due persone e confrontare le risposte.

Una seconda modalità è interrogare un indagato su un tema esaurendolo e poi sentire sullo stesso tema il secondo indagato.

Terza via è far dialogare e controbattere le persone sotto interrogatorio, conducendo una sorta di ping-pong tra domande e risposte senza un “ritmo” prefissato.

Per i due coniugi resta valida la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, trattandosi di atti ufficiali di indagine a carico delle persone interrogate.

Le versioni di Jacques e Jessica Moretti

Jacques Moretti, sentito poche ore dopo la tragedia, ha confermato agli inquirenti di aver installato personalmente i pannelli fonoassorbenti che rivestivano il soffitto e da cui è divampato l’incendio.

Sia il proprietario de Le Constellation che il comune hanno confermato di non aver fatto i controlli negli anni successivi, così come non ci sarebbero stati controlli sulla capienza del locale.

Secondo Jessica, la sera di Capodanno la capienza massima del disco bar non era stata raggiunta, tanto da aver detto ai camerieri di far entrare più gente.

Sui controlli alle persone che entravano, la donna sembra raccontare una realtà diversa da quella reale, ovvero ha dichiarato di aver chiesto l’età dei clienti “già al momento della prenotazione” e di aver “controllato personalmente le persone nel seminterrato” quando è arrivata nel locale. In realtà, la notte della tragedia nella struttura c’erano molti minorenni.

Jacques Moretti ha confermato che una delle porte di emergenza era stata chiusa a chiave.