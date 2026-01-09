Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti avrebbero cancellato dai social alcuni video e foto dopo l'incendio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti, tra polemiche e critiche, le indagini per fare luce sulla strage di Capodanno nel disco bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dove sono morte 40 persone, tra cui 6 giovani italiani. Nelle ultime ore sono emerse nuove accuse nei confronti dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, i proprietari francesi del locale indagati nell’inchiesta. Secondo uno dei legali delle vittime, quella notte mentre divampavano le fiamme avrebbero cancellato dalle pagine social del locale foto e video che dimostravano le carenze della sicurezza.

Crans-Montana, nuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti

Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation, vengono sentiti nuovamente dagli investigatori svizzeri che indagano sulla strage di Crans-Montana. Lo riporta Ansa.

Per la prima volta nella veste di indagati, per le accuse di omicidio, lesioni e incendio colposi.

ANSA

L’interrogatorio negli uffici della procura di Sion è iniziato attorno alle 8 di questa mattina, venerdì 9 gennaio.

I due coniugi francesi era stati inizialmente sentiti soltanto come testimoni dopo l’incendio divampato nel loro locale che ha causato 40 morti e 116 feriti.

Un fatto che aveva alimentato le polemiche e le critiche alla procuratrice generale del cantone Vallese, Beatrice Pilloud, per la gestione dell’inchiesta.

Avrebbero cancellato dai social video e foto dopo l’incendio

Intanto emergono nuove accuse nei confronti della coppia francese: avrebbero cancellato dai social foto e video del locale dopo l’incendio.

A lanciare le accuse è l’avvocato Romain Jordan, legale di diverse famiglie delle vittime.

Secondo Jordan, tra le 3 e le 6 della notte di Capodanno, mentre le fiamme divoravano il bar Le Constellation, qualcuno avrebbe bloccato il sito e le pagine Facebook e Instagram del locale.

E sarebbero anche stati cancellati video e foto che dimostravano le carenze della sicurezza del bar.

L’inchiesta sulla sicurezza del locale

Al centro dell’inchiesta della procura di Sion il rispetto delle misure di sicurezza e antincendio del locale teatro della strage.

Dall’uscita di emergenza ai materiali degli arredi, fino ai lavori svolti dai Moretti dopo aver rilevato la gestione del bar.

Altro aspetto da chiarire i mancati controlli: secondo quanto ammesso dal sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, Le Constellation non era più stato sottoposto a verifiche dal 2020.

Intanto sull’incendio, in cui sono morti anche sei ragazzi italiani, ha aperto un fascicolo d’inchiesta anche la procura di Roma.