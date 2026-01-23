Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti gli unici indagati fino ad ora: ma potrebbero esserci sorprese

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’inchiesta sulla tragedia del Constellation di Crans-Montana potrebbe arricchirsi di nuovi dettagli. Al momento gli unici indagati ufficiali risultano i proprietari e gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti. A precisarlo è stata la procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud. Le accuse sono di omicidio, lesioni e incendio colposi.

Lo stato delle indagini sulla strage di Crans-Montana

Anche se allo stato attuale solo i Moretti risultano indagati, la procuratrice svizzera ha riferito che il pm “si riserva il diritto di estendere l’istruttoria a chiunque altro possa avere una responsabilità penale”.

Potrebbe dunque essere coinvolto qualche altro nome nell’inchiesta sulla strage che è costata la vita a 40 persone, mentre altre 116 sono rimaste ferite.

La magistrata inquirente ha inoltre fatto sapere che si sono costituite circa 130 parti offese e civili, rappresentate da una cinquantina di legali.

L’interrogatorio di Jessica Moretti

Due giorni fa Jessica Moretti è stata ascoltata per circa dieci ore dagli inquirenti e durante l’interrogatorio ha negato ogni responsabilità.

Ricostruendo nel dettaglio tutta la dinamica dei fatti avvenuti durante il Capodanno, la donna ha dichiarato di non essere scappata, ma di essersi “precipitata all’esterno del locale per chiamare i soccorsi“.

La dichiarazione è stata resa da Jessica Moretti alla procuratrice aggiunta Christine Seppey e agli avvocati delle famiglie delle vittime per allontanare l’ipotesi di omissione di soccorso.

Dimessi i due ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano

Sul fonte dei feriti, è giunta la notizia che sono stati dimessi due dei ragazzi ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.

A riferirlo è stato l’assessore regionale al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso. Secondo i medici, i due potranno tornare a scuola nel giro di due settimane.

“Ho potuto salutarli. La prognosi per loro è stata sciolta e quindi possono tornare a casa”, ha proseguito Bertolaso specificando che i dimessi sono due ragazzi di Milano che frequentano il Liceo scientifico.

“Sono molto contenti sia loro sia i genitori. Questo non vuol dire che siano guariti. Devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e dovranno recarsi in ospedale diversi giorni alla settimana”, ha aggiunto l’assessore.

Uno dei due studenti, ha sottolineato ancora Bertolaso, è stato trasferito al Niguarda già il primo gennaio dall’ospedale di Sion. L’altro ragazzo, invece, “lo andammo a prendere all’ospedale di Losanna e lo portammo qui il giorno dopo”.

Come stanno gli altri ragazzi feriti

Migliorano le condizioni anche degli altri ragazzi reduci dall’incidente di Crans-Montana che si trovano ancora nel Centro Ustioni.

A riferirlo è sempre Bertolaso: “Sono coscienti, sono stati estubati e di fatto sono sempre in stanze di assoluta sicurezza in modo da evitare qualsiasi complicazione di natura infettivologica”.