Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti liberi su cauzione: la Procura ha chiesto 200 mila euro a testa

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans–Montana, potrebbero tornare in libertà pagando una cauzione di 400mila franchi svizzeri. A deciderlo è stata la procura generale di Sion che ha chiesto una cauzione di 200 mila franchi a testa per concedere la libertà ai due coniugi titolari del locale teatro della strage di Capodanno. Secondo quanto emerso dai media svizzeri, la quota è stata fissata dalla procura vallesana, ma l’ultima parola spetta al Tribunale delle misure coercitive, che dovrà pronunciarsi sull’istanza e decidere se accogliere o meno questa soluzione.

Fissata la cauzione per i coniugi Moretti

Stando a quanto riferito dalla televisione svizzera RTS, i procuratori vallesani incaricati del caso della tragedia di Crans-Montana hanno fissato a 400mila franchi svizzeri la cauzione dei coniugi Moretti.

Una quota, al cambio circa 430mila euro, divisa a metà (200mila a testa) che Jacques Moretti e la moglie Jessica Maric dovranno versare per evitare o avere revocata la custodia cautelare.

L’attesa per la conferma della cauzione

Ma potrebbe non essere finita qui, perché sulla cauzione potrebbe presto pronunciarsi il Tribunale delle misure coercitive.

Lo stesso istituto che ha deciso per le misure sostitutive alla detenzione preventiva, come richiesto dal Ministero pubblico, per Jessica Maric dovrà infatti decidere se accogliere o meno l’istanza.

Le accuse a Jacques e Jessica Moretti

I due sono attualmente accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi.

Jacques Moretti, 47 anni, si trova in carcere in Svizzera, dopo che il Tribunale di Sion ha convalidato la custodia cautelare per il concreto rischio di fuga.

Jessica Maric, invece, non è detenuta ma è sottoposta a misure cautelari, tra cui l’obbligo di firma e il divieto di lasciare il territorio elvetico. È inoltre sorvegliata col braccialetto elettronico.

Le indagini proseguono per cercare di far luce su licenze, lavori di ristrutturazione e controlli comunali, senza ulteriori capi d’accusa al momento.

Per il tribunale, “la velocità con cui l’incendio si è propagato fa pensare che le norme in materia di protezione antincendio non siano state rispettate”. Su questo punto dovrà difendersi anche l’amministrazione comunale di Crans-Montana.