Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti sono indagati e liberi "perché non c'è rischio di fuga"

La procuratrice svizzera Beatrice Pilloud ha spiegato che pera la strage di Crans–Montana è stata esclusa la detenzione cautelare degli indagati, fra cui i proprietari Jacques e Jessica Moretti, per assenza di rischi specifici, quali quello di fuga. L’inchiesta verificherà sicurezza antincendio, uscite di emergenza e responsabilità dei titolari.

La procuratrice sul caso Crans-Montana

La procura generale del Cantone del Vallese, rappresentata dalla procuratrice Beatrice Pilloud, ha rilasciato dichiarazioni importanti sulle indagini in corso in merito alla strage che ha colpito Crans–Montana durante la notte di Capodanno 2026.

Il rogo devastante divampato nel locale "Le Constellation" ha causato almeno 40 vittime e oltre 115 feriti, molti dei quali gravemente ustionati, nel corso dei festeggiamenti di fine anno in uno dei resort alpini più frequentati d’Europa.

Secondo quanto riferito dalla procuratrice Pilloud a Tgcom24, l’inchiesta ha delineato un’ipotesi principale sull’origine dell’incendio: una fontanella pirotecnica montata su una bottiglia di champagne avrebbe emesso scintille che hanno innescato il fuoco al soffitto del locale, provocando poi il rogo rapido e letale.

La dinamica dell’incendio

Le scintille, salendo verso il soffitto rivestito da materiale fonoassorbente, avrebbero fatto scattare un fenomeno di "flashover", con il fuoco che si è propagato in pochi istanti.

"L’inchiesta ci dirà se tutte le regole sono state rispettate" ha affermato la procuratrice. "Intendo le uscite di emergenza, il numero di persone che possono stare nel locale, gli estintori, la conformità della schiuma e tutto ciò che è in effetti all’origine di questo dramma".

Pilloud ha sottolineato che gli esperti nominati dalla procura, "riconosciuti a livello nazionale e internazionale", si sono recati sul luogo nelle ore immediatamente successive alla tragedia per raccogliere elementi utili alla ricostruzione tecnica dell’evento.

Perché Jacques e Jessica Moretti sono liberi

Le famiglie delle vittime e alcuni osservatori, come riportato da Ansa, hanno criticato l’atteggiamento definito troppo "garantista" delle autorità, sostenendo che i sospettati avrebbero dovuto essere posti in custodia almeno temporaneamente per consentire perquisizioni e raccolta di prove.

Alla domanda sul motivo per cui gli indagati (tra cui i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti) non sono stati fermati o posti in detenzione cautelare, Pilloud ha spiegato che il diritto svizzero prevede misure di detenzione preventiva solo in tre casi.

"Il codice di procedura penale svizzero ci permette di mettere in detenzione solo quando c’è rischio di collusione, e non è il caso di specie; il caso di reiterazione del reato, e non è nemmeno questo il caso. Resta il terzo caso, il pericolo di fuga".

"Ci servono degli indizi concreti per arrivare a una conclusione su un rischio di fuga" ha chiarito la procuratrice. "Al momento, in questo istante in cui vi sto parlando, salvo informazioni contrarie non c’è alcun rischio concreto di fuga da parte degli indagati".