Crans-Montana, Jacques Moretti all'interrogatorio del capo della sicurezza Balet: "Penso sempre alle vittime"

A oltre un mese dal tragico incendio di Crans-Montana, che ha provocato 41 morti e 115 feriti, l’inchiesta giudiziaria entra in una fase delicata. A Sion è stato interrogato per la prima volta in qualità di indagato Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica del Comune svizzero. Era presente anche Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation, accompagnato dal suo legale. “Penso ogni istante alle vittime”, ha dichiarato ai giornalisti prima di entrare nell’edificio.

Interrogato il quarto indagato Christophe Balet

L’audizione si è svolta nel campus universitario della città svizzera, dinanzi alla vice procuratrice generale del Canton Vallese, Catherine Seppey, e a diverse decine di avvocati che rappresentano le famiglie delle vittime.

È la prima volta che Christophe Balet, in carica dal 2014 come responsabile della sicurezza di Crans-Montana, viene interrogato formalmente in qualità di indagato nell’ambito dell’inchiesta sul rogo di Capodanno.

Il 3 gennaio Balet ha trasmesso agli inquirenti il dossier sul caso con mappe, planimetrie, lettere e documenti amministrativi riguardanti l’edificio del Constellation, dalla sua costruzionen avvenuta nel 1967 a oggi.

La presenza e le parole di Jacques Moretti

La presenza di Jacques Moretti all’interrogatorio è stata interpretata come un segnale di collaborazione con gli inquirenti e di vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia.

Ai cronisti appostati all’esterno del campus, il proprietario e gestore del Constellation ha però offerto quell’unica ma significativa frase: “Penso ogni giorno alle vittime”.

Intanto il presidente svizzero Guy Parmelin, recatosi a Milano per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026, ha fatto visita agli otto feriti ancora ricoverati presso il Niguarda.

Jessica Moretti: “Non sono scappata con la cassa”

Giovedì 5 febbraio anche Jessica Moretti ha rilasciato una dichiarazione sul caso di Crans-Montana, ribadendo di non essere mai “scappata con l’incasso”.

“Basta menzogne, sono qui perché pretendo la verità”, ha detto la comproprietaria del Constellation rompendo il silenzio nel quale si era chiusa.

Al Corriere della Sera aveva dichiarato: “Capisco il dolore delle famiglie delle vittime. Collaborerò totalmente con la giustizia perché solo la verità può aiutare tutti noi”.

Il dossier tecnico sulla sicurezza del Constellation

Uno dei punti centrali dell’inchiesta riguarda la documentazione sulla sicurezza del locale Constellation.

Il materiale è oggetto di analisi approfondita per verificare il rispetto delle normative antincendio, la correttezza delle procedure di controllo e le autorizzazioni adottate nel corso degli anni.

Secondo ANSA, pare che il responsabile della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, Christophe Balet, non avrebbe il brevetto di prevenzione anticendio, ma quelli riguardanti la sicurezza e la salute: non è al momento chiaro se la certificazione di cui è sprovvisto sia obbligatoria per l’esercizio di quel tipo di funzione.

Tra gli aspetti più delicati al centro delle indagini vi sono le modalità di evacuazione del locale durante la notte di Capodanno. Alcune testimonianze parlano di difficoltà nel raggiungere le uscite di sicurezza a causa del fumo e della rapidità con cui si sono propagate le fiamme.

Le autorità stanno ora confrontando le dichiarazioni dei sopravvissuti con le planimetrie ufficiali e le certificazioni disponibili, anche attraverso perizie tecniche indipendenti.