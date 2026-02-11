Crans-Montana, Jacques Moretti chiede scusa alle vittime nell'interrogatorio e incontra la madre di due ferite

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Durante l’interrogatorio di Jacques Moretti, nella giornata del 10 febbraio, il titolare de Le Constellation, teatro della strage di Capodanno, ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime. “Nessun genitore dovrebbe vivere questa tragedia, non penso ad altro” ha dichiarato. In una pausa dell’interrogatorio, Jacques Moretti ha incontrato la madre di due ragazze ferite nell’incendio avvenuto nel suo locale. Il legale della donna ha definito l’incontro “di grande intensità, umanità e semplicità”.

Le parole di Jacques Moretti durante l’interrogatorio

Jacques Moretti è stato interrogato a Sion per le indagini sulla strage di Crans-Montana.

Come riporta l’Ansa, il proprietario del locale Le Constellation ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime.

“Chiedo scusa alle famiglie, nessun genitore dovrebbe vivere questa tragedia, non penso ad altro”, queste le sue parole.

L’audizione dell’11 febbraio è stata riservata alle domande degli avvocati delle parti civili.

L’impianto ventilazione e gli estintori

L’ANSA riporta anche alcuni stralci delle dichiarazioni di Jacques Moretti durante l’interrogatorio.

In merito all’impianto di ventilazione de Le Constellation, ha rivelato che “non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone”.

Le domande hanno cercato di fare luce su alcuni dettagli emersi nelle settimane successive alla strage.

Jacques Moretti ha, inoltre, spiegato che non è stato usato nessuno degli estintori, quattro, nel locale durante l’incendio.

“Nessuno l’ha usato perché tutti pensavano solo di scappare”, ha spiegato il titolare de Le Constellation.

In merito ai cartelli catarifrangenti previsti per la segnalazione degli estintori, l’uomo indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi ha spiegato di non ricordarsi della loro presenza.

“Li avevo incollati con un nastro biadesivo ma si staccavano facilmente al passaggio delle persone”, ha spiegato

Poi, ha sottolineato come anche nel luogo dell’interrogatorio ci fosse questo problema: “Ho controllato e anche in questo palazzo in cui siamo oggi c’è lo stesso problema: si scollano anche qui”.

Sulla presenza di materiale ignifugo all’interno del locale, Jacques Moretti ha spiegato che aveva scurito il rivestimento in legno con un canello a fuoco “anche tra una trave e l’altra dove c’era la schiuma, ma nulla si è incendiato”.

L’incontro con la madre di due ragazze ferite

Nell’aula del campus universitario di Sion, c’è stato anche un incontro tra Jacques Moretti, la compagna Jessica e Leila Micheloud, madre di due ragazze ferite al Constellation.

Durante una pausa dell’interrogatorio, il proprietario de Le Constellation ha parlato con la donna.

Sebastien Fanti, avvocato di Leila Micheloud, ha spiegato che si è trattato di “un incontro di grande intensità, umanità e semplicità”.