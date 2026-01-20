Crans-Montana, Jacques Moretti e la moglie Jessica con meno di 500 euro in banca e ipoteche milionarie

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale teatro della strage di Crans-Montana, avrebbero sul conto meno 500 euro. A svelarlo sono state diverse inchieste di quotidiani francesi e svizzeri. Secondo quanto accertato, il patrimonio della coppia sarebbe gravato da pesanti ipoteche, per un valore di circa 4,5 milioni di euro.

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti e la cauzione

Uno status, quello di persone sostanzialmente indebitate pesantemente, che ha portato i giudici a fissare una cauzione relativamente bassa (poco più di 400mila franchi) per la cauzione di Jacques e Jessica Moretti.

Nonostante l’esibizione di uno stile di vita elevato, i proprietari del bar Le Constellation non avrebbero un patrimonio milionario.

Il patrimonio di Jacques e Jessica Moretti

Un documento svelato dai media francesi rivela che un conto cointestato della coppia ci sarebbero meno di 500 euro. Inoltre, gli accertamenti sul patrimonio hanno svelato che sulla villa di Lens acquistata negli anni scorsi ci sono ben due ipoteche, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Ipoteche che graverebbero anche sulle società a loro intestate, per un totale di circa 4,5 milioni di euro. Nessun ricco impero, quindi, ma solo beni comprati con prestiti e mutui.

Contrariamente a quanto riportato inizialmente da altri media, secondo un’indagine di “20 minutes” i Moretti non avrebbero comprato gli immobili a loro intestati in contanti.

I debiti contratti da Jacques e Jessica Moretti

Un’inchiesta del quotidiano Le Temps rivela che l’impero immobiliare dei Moretti è stato costruito quasi interamente a debito. La coppia possiede due locali a Crans-Montana, tra cui Le Constellation, e un terzo nel vicino comune di Lens.

Nel 2019 avrebbero acceso un mutuo con la Banca Cantonale del Vallese, successivamente incrementato fino a 1,1 milioni di franchi svizzeri nel 2022. Secondo il giornale, i Moretti avrebbero inoltre beneficiato di un prestito della Centrale di Garanzia e Finanziamento di Sion.

Il patrimonio complessivo ammonterebbe a circa 5 milioni di franchi svizzeri, finanziato per l’80% tramite mutui ipotecari, con un indebitamento superiore ai 4 milioni. Tra oggi e domani i Moretti verranno interrogati per la terza volta dai giudici che indagano sulla strage di Crans-Montana e forniranno nuovamente la loro versione dei fatti di Capodanno.