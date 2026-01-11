Su Crans-Montana Jacques Moretti titolare del Le Constellation ammette, “Porta di sicurezza chiusa da dentro"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ascoltato dagli inquirenti, Jacques Moretti ha ammesso che la porta di sicurezza del pianterreno era chiusa dall’interno. Le indagini sulla strage di Crans-Montana proseguono e le dichiarazioni dei coniugi Moretti, proprietari del Constellation, aggiungono nuovi importanti elementi. Attualmente Jacques Moretti si trova in carcere, mentre la moglie Jessica è ai domiciliari.

Strage di Crans-Montana, parla Jacques Moretti

Quando è partito l’incendio nel Constellation, Jacques Moretti si trovava in un altro locale di Crans-Montana, il Senso. A chiamarlo è stata la moglie Jessica: “Gli ho detto c’è il fuoco al Constel, vieni subito”, si legge nei verbali dell’interrogatorio riportati dalla tv francese Bfm.

Il titolare, arrivato dopo pochi minuti, tenta di entrare dalla veranda anteriore, ma si rende conto che impossibile a causa delle fiamme che stanno divorando il locale.

Crans-Montana, Moretti: “Porta di sicurezza chiusa dall’interno”

A quel punto, come raccontato da Jacques Moretti agli investigatori che stanno indagando su Crans-Montana, fa il giro dell’edificio e tenta di entrare dall’ingresso posteriore al pianterreno, che funge anche da porta di sicurezza. Ma nonostante questa funzione fondamentale, la porta è chiusa. “Di solito non lo era”, ha affermato Jacques Moretti.

Dopo aver sfondato la porta, finalmente riesce a entrare e trova sul pavimento decine di persone, tra cui la cameriera Cyane Panine. Secondo quando emerso dall’interrogatorio e dalle testimonianze, quindi, anche la porta di sicurezza del pianterreno – come quella del seminterrato – era chiusa a chiave. Lo stesso titolare ha spiegato agli inquirenti che in dieci anni il Comune di Crans-Montana ha fatto “due o tre controlli” senza richiedere modifiche e ha ammesso che i dipendenti non erano stati formati sulla gestione nei casi di incendio.

Le informazioni sul locale Le Constellation

Jacques Moretti ha poi fornito informazioni sul locale, spiegando di averlo rinnovato da cima a fondo dopo averlo comprato nel 2015. È stato lui stesso a posare la i pannelli in spugna fono assorbente dopo averli acquistati in un negozio di bricolage della zona. Per quanto riguarda l’uso delle fontane luminose sulle bottiglie, è stata Jessica Moretti ad ammettere che era una consuetudine al Constellation.

“Quando si spegnevano le immergevamo in un bicchiere”, ha spiegato la donna. Così come accadeva non di rado che una cameriera salisse sulle spalle di un collega, avvicinando pericolosamente le scintille ai pannelli.

Come la moglie Jessica, anche Jacques Moretti si è detto “devastato” e “responsabile” per quanto accaduto a Crans-Montana. “È il dramma della mia vita, non so come resisterò”, ha detto Jessica Moretti.