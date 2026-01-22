Crans-Montana, Jessica Moretti accusa i camerieri sulle candele scintillanti: negozio sospende le ordinazioni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Per Jessica Moretti, l’idea delle bottiglie scintillanti portate dalle cameriere in spalla al colleghi, uno dei nodi principali dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana, sarebbe “dei ragazzi”. È quanto emerge dal lungo interrogatorio del 21 gennaio in cui è stata ascoltata la proprietaria del bar Constellation. L’imprenditrice avrebbe anche spiegato di aver detto ai suoi dipendenti di tenere sempre le bottiglie oblique. Una raccomandazione fatta dalla Moretti per prudenza, in quanto, a suo dire, non al corrente che il soffitto del suo locale non fosse a norma.

Cosa ha detto Jessica Moretti sulle bottiglie scintillanti

Come rivela il Corriere della Sera, l’immagine di una cameriera sulle spalle di un collega, che serviva ai tavoli bottiglie di champagne accompagnate da candelotti scintillanti, sarebbe stata al centro delle domande degli inquirenti a Jessica Moretti.

“È stata una iniziativa dei ragazzi. Anzi, io gliel’avevo detto: mi raccomando tenetele così, oblique” avrebbe dichiarato la proprietà del locale in cui è avvenuta la strage di Crans-Montana.

Era Cyane Panine, la cameriera che l’imprenditrice avrebbe definito una sorellina, morta nell’incendio, a servire lo champagne corredato con candele scintillanti che avrebbero innescato il rogo la notte di Capodanno.

Mentre parla della giovane, la proprietaria de Le Constellation si commuove.

Jacques Moretti, nell’interrogatorio dell’1 gennaio, aveva già spiegato che, la pratica di utilizzare candele scintillanti per accompagnare le bottiglie di champagne all’interno del locale, sarebbe stata solo per occasioni speciali.

Inoltre, la scenografia di accompagnamento al tavolo delle bottiglie da parte di una cameriera sulle spalle di un collega sarebbe capitata raramente.

Le parole dell’avvocato delle vittime

Nella puntata di Storie Italiane del 22 gennaio, è intervenuto Sebastien Fanti, legale che rappresenta diverse famiglie delle vittime.

L’avvocato ha spiegato che “tutti i colleghi aspettano la prossima udienza”.

Servono almeno 100 giorni di udienza, ha chiarito, e per le famiglie ovviamente questo è “molto difficile”.

Il legale ha spiegato la difficoltà di poter ascoltare tutti i legali e i parenti delle vittime. Ci sono circa 50 o 100 avvocati perché le vittime sono circa 700 persone tra ragazzi presenti, le famiglie e le altre persone coinvolte.

Sebastien Fanti ha rivelato anche che “tante persone hanno scritto e telefonato” relativamente alla notte di Capodanno del 2026, quando è avvenuta la strage di Crans-Montana.

Infine, ha spiegato che in Svizzera c’è una legge sulla trasparenza che permette a tutti di avere informazioni tramite il Cantone o la Confederazione: “Sappiamo dove sono le informazioni”, ha chiarito.

Le candele pirotecniche ritirate

Come riporta il Corriere del Ticino, gli inquirenti avrebbero trovato nel locale altre 100 fontane pirotecniche ancora sigillate.

Al quotidiano, l’ufficio stampa del negozio, dove era solito rifornirsi di questi oggetti pirotecnici Jacques Moretti, ha specificato che, al momento, per rispetto delle vittime e delle indagini, il prodotto è stato ritirato.