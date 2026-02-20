Crans-Montana, Jessica Moretti accusata dai feriti italiani: "Uscite chiuse, estintori non usati, è scappata"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non si placano le polemiche e proseguono le accuse nei confronti di Jessica Moretti in merito alla strage di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana. Stando ai racconti dei feriti italiani, ascoltati nei giorni scorsi dagli inquirenti romani che indagano su quanto accaduto, la donna, proprietaria del locale assieme al marito Jacques, sarebbe “scappata” dopo l’incendio.

Il racconto dei feriti italiani della strage di Crans-Montana

A riferire il contenuto dei racconti forniti dai feriti italiani nella strage di Crans-Montana agli inquirenti romani che indagano sull’incendio al Le Constellation è l’ANSA. In Procura è stata trasmessa una prima informativa degli investigatori con i verbali di audizione dei primi ragazzi ascoltati.

I loro virgolettati, riportati dall’agenzia: “Tutte le uscite di sicurezza del locale erano chiuse, nessuno ci ha dato indicazioni in quelle fasi. Anche gli estintori non sono stati azionati e l’incendio è divampato in pochi minuti, non c’era materiale ignifugo”. Su Jessica Moretti, avrebbero detto: “È scappata“.

ANSA

Alcuni testi avrebbero riferito anche che nel locale, dove è stata raggiunta la capienza massima, era possibile entrare solo dopo avere pagato le consumazioni. “Chiedevano fino a 270 euro per una bottiglia di champagne e non c’erano divieti per i minori, potevano frequentare il bar e bere alcolici”.

I racconti fatti sarebbero sostanzialmente “sovrapponibili” tra di loro e la versione dei ragazzi presenti nel locale su quanto avvenuto il 31 dicembre al Le Constellation di Crans-Montana sarebbe “univoca”.

Il retroscena dell’addetto alla sicurezza del Le Constellation

A mettere nei guai Jessica Moretti ci sarebbe anche il racconto di Jankovic Predrag, l’addetto alla sicurezza in servizio la notte di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite.

“Ho sentito parlare Jessica (Moretti, ndr) con i suoi collaboratori, dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse” avrebbe riferito l’uomo alla Polizia. Il motivo di questa decisione sarebbe collegata al tentativo di evitare che nel locale entrassero persone senza pagare.

Ancora Jankovic Predrag: “Quando ho visto il fumo uscire dal sotterraneo ho cercato di scendere e ho incrociato Jessica Moretti che stava salendo le scale per uscire dal locale“.

La versione di Jessica Moretti sulla strage di Crans-Montana

Lo scorso 12 febbraio i coniugi Moretti, Jessica e Jacques, proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, sono stati aggrediti verbalmente da alcuni familiari delle vittime della strage, prima dell’interrogatorio della donna.

“Comprendiamo la vostra rabbia, il vostro odio”, ha detto Jessica Moretti.

Moretti ha spiegato così la sua presunta fuga dopo il rogo: “Non si può andare contro un incendio. La mia priorità era dare l’allarme, far evacuare le persone e chiamare i pompieri il più rapidamente possibile”.