Crans-Montana, Jessica Moretti accusata dal buttafuori Predrag Jankovic: "Fece chiudere uscite di sicurezza"

Strage di Crans-Montana: Predrag Jankovic, uno degli addetti alla sicurezza del locale Constellation, ha reso dichiarazioni agli inquirenti a Sion affiancato dal suo avvocato. Nell’interrogatorio ha sostenuto che la notte di Capodanno fu dato l’ordine di tenere chiuse le due uscite di sicurezza e di far entrare e uscire i clienti solo dalla porta principale, chiamando in causa Jessica Moretti.
- Crans-Montana, una nuova accusa per Jessica Moretti
- Il ruolo dei vigilantes e il “giallo” del contratto
- Le pressioni sull’inchiesta
Crans-Montana, una nuova accusa per Jessica Moretti
Predrag Jankovic, uno dei due addetti alla sicurezza presenti al Constellation nella notte di Capodanno, è stato interrogato a Sion insieme al suo avvocato, Thomas Barth.
Nell’audizione ha riferito che al personale sarebbe stato indicato di tenere chiuse le due porte di sicurezza e di far entrare e uscire le persone solo dall’ingresso principale.
Jankovic ha detto di aver sentito la proprietaria parlare con alcune persone e di aver compreso che l’indicazione era di lasciare chiuse le uscite: “Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori, dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse”.
Il ruolo dei vigilantes e il “giallo” del contratto
L’inchiesta sta ricostruendo anche compiti e inquadramento degli addetti alla sicurezza. Tra i punti aperti c’è chi dovesse controllare l’età dei clienti e come fosse organizzato il servizio durante l’evento di Capodanno.
Dalle carte emerge un’anomalia amministrativa: per quella notte risulterebbe un solo contratto ufficiale, quello del collega Stefan Ivanovic, morto mentre cercava di aiutare le persone rimaste intrappolate nel seminterrato.
Jankovic, sopravvissuto, ha riportato diverse ustioni e la madre ha attivato una raccolta fondi online spiegando che servono cure, un intervento alla mano e un percorso di recupero.
Le pressioni sull’inchiesta
Sul fronte giudiziario si è aperto un contenzioso anche sulla conduzione delle indagini. L’avvocato Garen Ucari, che assiste alcune famiglie delle vittime, ha depositato una richiesta di ricusazione: un giudice dovrà valutare l’istanza per cambiare la squadra dei pubblici ministeri.
Una richiesta dovuta a criticità come ritardi nelle perquisizioni nei confronti di Jacques e Jessica Moretti e negli uffici del Comune, mancato sequestro tempestivo di cellulari e riprese video della zona, gestione definita “caotica” di autopsie e misure cautelari.
Critiche arrivano anche dai difensori dei Moretti, Nicola Meier e Yahel Hayat, per un sito creato dall’avvocato Romain Jordan che consente agli utenti di inviare in modo anonimo materiale utile alle indagini. I legali sostengono che la scelta di non bloccare il sito equivalga ad “autorizzare una giustizia privata”, con problemi di controllo nella raccolta delle prove.