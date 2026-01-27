Crans-Montana, Jessica Moretti contro Cyane Panine per le "candele nelle bottiglie di sua iniziativa"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nell’ultimo interrogatorio Jessica Moretti, titolare del Constellation di Crans-Montana, ha parlato anche di Cyane Panine, cameriera del locale. Secondo la versione fornita da Jessica Moretti, erano i dipendenti a decidere se servire lo champagne con le candele pirotecniche. Cyane Panine, 24 anni, è una delle vittime della strage di Capodanno.

Crans-Montana, Moretti ai giudici: “Non c’era alcun rischio”

“Se avessi pensato al minimo rischio, lo avrei proibito. Ma per me non c’era alcun rischio”, ha detto ai magistrati Jessica Moretti nel corso dell’ultimo interrogatorio.

La versione della proprietaria del locale di Crans-Montana teatro dell’incendio costato la vita a 40 persone è che la decisione di far uscire le bottiglie di champagne addobbate con le candele pirotecniche, portate sulle spalle di altri camerieri, fosse solamente dei dipendenti.

La titolare chiama in causa Cyane Panine

Secondo quanto riportato dai media svizzeri, Jessica Moretti avrebbe chiamato in causa proprio Cyane Panine, la cameriera 24enne morta nell’incendio. “A Cyane piaceva fare questi ‘invii di bottiglia’. È un momento festoso. Ci prendono gusto. Dipende dalla loro voglia, se si trattava di clienti che conoscevano. Era il personale a decidere, i dipendenti tra loro”, ha detto la moglie di Jacques Moretti.

Il rogo, come noto, è partito proprio dalle scintille di una fontana luminosa attaccata al collo di una bottiglia che hanno incendiato il rivestimento fono assorbente del soffitto. Alla domanda su quanto fosse frequente quel tipo di servizio, Jessica Moretti ha detto che Cyane “lo faceva di sua iniziativa” e che se avesse pensato al minimo rischio “l’avrei proibito”.

I dipendenti smentiscono Jessica Moretti

Rischio che, secondo la donna, in dieci anni di gestione non ha mai avvertito. Tuttavia, la versione fornita da Jessica Moretti contrasta con quelle rese da diversi ex dipendenti del Constellation.

Secondo questi ultimi, le uscite spettacolari delle bottiglie erano incoraggiate proprio dai Moretti per divertire i clienti. I familiari di Cyane Panine, inoltre, hanno detto che la ragazza non era stata messa al corrente e formata per le normative antincendio.

La rabbia italiana dopo la scarcerazione di Jacques Moretti

Nel frattempo, l’Italia mantiene il punto sul ritiro dell’ambasciatore in Svizzera. Il governo italiano ha fatto sapere che il suo ritorno è vincolato alla creazione di una collaborazione giudiziaria effettiva tra Italia e Svizzera su Crans-Montana.

La polemica è nata dopo la decisione del tribunale di scarcerare Jacques Moretti dopo il pagamento di una cauzione – da parte di un imprenditore rimasto anonimo – di duecentomila franchi svizzeri.