Crans-Montana, Jessica Moretti evita gli arresti domiciliari: documenti ritirati, ogni giorno in commissariato

Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito del locale di Crans-Montana teatro della strage di Capodanno, non andrà agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal tribunale di garanzia di Sion, che ha stabilito per la donna l’obbligo di presentarsi quotidianamente negli uffici della polizia. Inoltre, la co-proprietaria del Constellation dovrà depositare il passaporto e non potrà lasciare la Svizzera.

Crans-Montana, niente arresti domiciliari per Jessica Moretti

La decisione di disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Jessica Moretti è stata presa dal tribunale di Sion su proposta del pubblico ministero, almeno secondo quanto dichiarato dai giudici.

La moglie di Jacques Moretti, altro proprietario del bar di Crans-Montana, dovrà inoltre versare una cauzione, il cui ammontare non è stato ancora quantificato. A differenza del marito, arrivato poco dopo, Jessica Moretti si trovava nel locale Constellation la sera dell’incendio, costato la vita a 40 persone.

Incendio di Crans-Montana, la posizione di Jessica Moretti

I giudici hanno deciso per misure cautelari diverse a carico dei coniugi Moretti. Jacques, infatti, si trova in carcere, ma anche per lui non è esclusa una revoca della misura dietro pagamento di una cauzione.

Il tribunale del Cantone Vallese ha convalidato la misura cautelare per almeno tre mesi, giustificando la decisione con il pericolo di fuga dell’uomo, che è co-proprietario e gestore del Constellation di Crans-Montana. Jessica Moretti e suo marito sono indagati per omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

Secondo quanto riportato dal sito Inside Paradeplatz e dalla televisione svizzera, ci sarebbe un video che mostra Jessica Moretti salire rapidamente le scale e allontanarsi mentre nel locale sta cominciando a svilupparsi l’incendio. Secondo i testimoni, la donna avrebbe portato con sé una borsa scura contenente l’incasso della serata poi finita in tragedia.

Il video che smentisce la versione di Jessica Moretti

Immagini riprese in una fase molto concitata della serata e dalle quali non è facile riconoscere la figura di Jessica Moretti. Il video smentirebbe anche la prima versione fornita da Jessica Moretti, che aveva parlato di una ustione al braccio, dell’allarme lanciato ai clienti e dell’esortazione a uscire dal bar. Inoltre, la posizione di Jessica Moretti potrebbe aggravarsi dopo la testimonianza che la vede dire a una cameriera, di fare entrare altra gente perché il locale non era abbastanza piano.

Allo stesso modo, il video non mostra nessun tentativo di aiutare chi era caduto a terra da parte della proprietaria del locale di Crans-Montana. Nell’incendio partito nel piano interrato del locale sono morte 40 persone, tra cui sei italiani.

I feriti sono al momento almeno 115, tra cui diversi molto gravi con ustioni estese. Gli italiani rimasti feriti, quando le condizioni lo hanno permesso, sono stati trasferiti al Niguarda di Milano.