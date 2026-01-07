Crans-Montana, Jessica Moretti fuggita dall'incendio con l'incasso: la proprietaria è figlia di un pompiere

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Jessica Moretti, la proprietaria del locale La Costellation a Crans-Montana, sarebbe fuggita con l’incasso durante l’incendio nella notte di Capodanno. Le immagini sarebbero state riprese da due telecamere di sorveglianza fissate su lampioni all’esterno del club.

Il video della fuga di Jessica Moretti

Come riporta La Repubblica, gli inquirenti avrebbero visionato dei video che mostrano Jessica Maric Moretti, una dei due proprietari di La Costellation, in fuga, mentre tiene stretta tra le braccia la cassa del locale.

Il capo staff e figlio più grande della donna, invece, avrebbe cercato di rompere i vetri dell’ex terrazza trasformata in veranda.

L’incendio e i soccorsi dopo l’incidente a Crans-Montana

Le immagini sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza fissate su due lampioni, che hanno registrato quanto accaduto in quella tragica notte.

Gli investigatori stanno controllando anche le immagini riprese dai sistemi interni al locale.

Se venisse accertato che Jessica e suo figlio – avuto con l’ex marito – si siano dileguati senza prestare soccorso alle decine di giovani intrappolati nell’incendio, la procuratrice cantonale di Sion Beatrice Pilloud contesterà loro anche l’omissione di soccorso.

Chi è Jessica Maric Moretti

La proprietaria del locale incendiato a Crans-Montana è figlia di un vigile del fuoco di Cannes e ha vissuto a lungo in Costa Azzurra prima di trasferirsi in Svizzera.

È sposata con Jacques Moretti, nato in Corsica. Nel 2011 la coppia è arrivata nel Canton Vallese, dove hanno acquistato due ristoranti, un disco bar e uno chalet in poco più di un decennio, con investimenti da oltre 15 milioni di franchi.

Cosa si sa sul video

A Ore 14 è intervenuto il giornalista Giuseppe Guastella che si trova sul posto per seguire la vicenda. Il reporter non ha confermato l’esistenza del video.

“Quella del video è un’ipotesi nel senso che, nella parte posteriore, da dove è uscita questa persona, c’è un ingresso secondario del palazzo, evidentemente ci saranno delle telecamere di sorveglianza, ma sul fatto che sia già stato estratto un video, al momento io non ho conferme“.

Intanto a Bologna si sono tenuti i funerali di alcune delle vittime italiane dell’incendio a Crans-Montana.