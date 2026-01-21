Crans-Montana, Jessica Moretti nell'interrogatorio chiarisce il mistero della fuga con la cassa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nessuna fuga con la cassa da Le Constellation durante l’incendio, ma una corsa per “chiamare i soccorsi”. Lo ha dichiarato Jessica Moretti, co-proprietaria insieme al marito Jacques del locale teatro della stage di Crans-Montana, nel corso del lungo interrogatorio sulla tragedia che ha portato alla morte di 40 giovani vittime e a 116 feriti. Rispondendo ai magistrati, l’indagata è tornata a smentire il presunto video che l’avrebbe immortalata mentre si allontanava con l’incasso del discobar sotto braccio, nei momenti subito dopo il disastro.

L’interrogatorio di Jessica Moretti

Jessica Moretti è stata ascoltata a Sion dagli inquirenti svizzeri per oltre dieci ore, nel corso della serata di mercoledì 21 gennaio, durante le quali ha dato la sua versione dei fatti sulla strage di Capodanno.

Ripercorrendo i minuti prima e dopo il rogo scoppiato nel suo Le Constellation, la co-titolare ha risposto alle contestazioni che la vedono accusata di omicidio, lesioni e incendio colposi, con il marito Jacques Moretti, già interrogato e ancora in carcere, in attesa della decisione del Tribunale per le misure coercitive sulla cauzione di 400mila franchi con cui entrambi potrebbero riacquisire la libertà.

La smentita della fuga con la cassa

Per allontanare i sospetti e un’ulteriore ipotesi di accusa di omissione di soccorso, Jessica Moretti ha ribadito quanto detto alla polizia cantonale nelle ore dopo il disastro, tornando a negare di essere scappata con la cassa durante l’incendio, scena presunta che sarebbe stata invece filmata in un video.

“Non sono scappata dal Constellation, ma mi sono precipitata fuori per chiamare i soccorsi“, avrebbe detto alla procuratrice aggiunta del Cantone Vallese Christine Seppey, confermando di non essere riuscita a rientrare nel locale a causa della folla in fuga e di essere rimasta lì davanti, in attesa del marito.

Le indagini su Crans-Montana

Alla polizia Jessica Moretti aveva però anche dichiarato di non avere foto o video della serata di Capodanno a Le Constellation, affermazioni che sarebbero smentite dalle immagini consegnate da uno degli avvocati delle famiglie, che avrebbero immortalato la donna filmare con il cellulare l’accensione delle candele pirotecniche su una decina di bottiglie di champagne.

La co-proprietaria ha ribadito di aver istruito il personale sul rispetto delle procedure di sicurezza, scaricando le responsabilità sulle cameriere e sul giovane addetto alla sicurezza sull’ingresso di tanti minorenni nel locale.