Crans-Montana, Jessica Moretti "non è scappata con la cassa": i suoi avvocati smentiscono il video della fuga

Della tragedia di Crans-Montana hanno parlato gli avvocati dei coniugi Moretti. Secondo i legali, Jessica, proprietaria del Le Constellation – insieme al marito Jacques – non sarebbe scappata con la cassa, come alcune fonti avevano riportato. Non esisterebbe infatti un video delle telecamere del locale che avrebbero ripreso la donna in fuga con l’incasso della serata.

Crans-Montana, la difesa dei proprietari del locale

La difesa dei coniugi Moretti parla per la prima volta. Lo fa in un’intervista rilasciata alla RTS in cui si torna sulla tragedia avvenuta a Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 persone.

Gli avvocati di Jacques e Jessica, proprietari del locale dov’è avvenuta l’incendio e le successive esplosioni, hanno fatto chiarezza sulla versione dei loro assistiti e smentito le ipotesi secondo cui la donna si sarebbe data alla fuga con l’incasso della serata di Capodanno.

La ricostruzione

“Non abbiamo parlato fino ad adesso perché c’è un momento per il silenzio, per il rispetto verso le vittime, verso chi lotta per vivere e verso i loro cari. Ma c’è anche un tempo per le parole, parole di empatia e parole che restituiscono la verità che è stata distorta. Non farà passare il dolore, ma potrebbe permettere di contenerlo e di frenare alcune derive. I nostri assistiti si sentono responsabili. Queste morti sono anche le loro morti”, ha detto l’avvocata Yaël Hayat.

I coniugi Moretti hanno confermato le prime versioni cui è giunta l’indagine secondo cui a provocare l’incendio sarebbe stato il contatto tra le scintille dei fuochi d’artificio accesi sulle bottiglie e la schiuma fonoassorbente del soffitto.

“Jessica era sul posto, ha visto le bottiglie scintillanti ed è stata una delle prime ad accorgersi delle fiamme e a precipitarsi su per le scale, come le aveva sempre detto suo padre pompiere. Pensava di poter tornare indietro ma tutto si è svolto molto velocemente. È scoppiato l’incendio e lei non è potuta tornare indietro. Ma è rimasta sul posto, sempre, fino alle tre del mattino”, ha spiegato Hayat.

La fuga di Jessica Moretti con la cassa

Rispedita al mittente invece l’ipotesi che si era fatta largo negli ultimi giorni secondo cui Jessica Moretti sarebbe scappata dal locale con la cassa nei concitati istanti successivi all’incendio. “È una falsità che rientra in una sorta di follia sacrificale che si è diffusa. Si è precipitata su per le scale con il solo e unico scopo di avvisare i vigili del fuoco. Non esiste alcun video di Jessica che se ne va con la cassa”, sottolinea la sua legale.

Tali voci si erano diffuse su vari media e si basavano sul fatto che la donna fosse stata ripresa da due telecamere di sorveglianza fissate su lampioni all’esterno del club. In realtà l’esistenza di tale video non è mai stata confermata, facendo restare questo assunto come una semplice ipotesi.

Fosse stata confermata, questa evenienza avrebbe fatto scattare un’ulteriore aggravante, ossia l’omissione di soccorso.

La strategia difensiva

Nella lunga intervista, la difesa prova a sostenere le proprie tesi soprattutto in merito alle vie di fuga. L’avvocato Nicola Meier spiega che la differenza tra l’uscita di sicurezza che si trovava nel seminterrato e la porta di servizio presente al primo piano. La prima era dotata di una maniglia antipanico che non può essere chiusa o bloccata e che era chiaramente aperta, mentre la seconda era dotata di un chiavistello che era stato azionato.

“Sarà necessario capire per quale motivo è stato azionato e chi lo ha fatto. Una porta di servizio non è destinata ad essere un’uscita di sicurezza. Tutti rimpiangono in questa tragedia che la porta di servizio non fosse aperta, ma se parliamo di responsabilità dobbiamo concentrarci solo sulle uscite di sicurezza”, ha ammonito il legale.

Un argomento degli avvocati dei Moretti – che vorrebbero tentare di evitare che possano cambiare i capi d’accusa, scongiurando l’insorgere dell’omicidio per dolo eventuale – riguarda poi la schiuma fonoassorbente, acquistata da Jacques. Secondo l’avvocato Patrick Michod, questa era destinata chiaramente a un edificio pubblico e quindi il suo assistito aveva chiesto ai distributori se presentasse dei pericoli. Meier a proposito sottolinea come, solo dopo i noti fatti, “sono spuntate avvertenze in grassetto e a caratteri cubitali che indicano che la schiuma può presentare rischi di infiammabilità”. Intanto, è attesa la decisione sulla liberazione dietro cauzione di Jacques Moretti che potrebbe avvenire nelle prossime giornate.