Crans-Montana, Jessica Moretti piange nell'interrogatorio dopo l'aggressione dei familiari: "Capisco l'odio"

Jessica Moretti è scoppiata in lacrime dopo l’aggressione subita da alcuni familiari delle vittime della strage di Crans-Montana, che stavano attendendo lei e il marito davanti all’aula dell’udienza in occasione dell’interrogatorio. “Comprendiamo la vostra rabbia, il vostro odio”, ha detto Jessica Moretti dopo il momento di tensione.

L’aggressione dei familiari delle vittime di Crans-Montana ai Moretti

Nella mattinata di giovedì 12 febbraio si è creato un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime di Crans-Montana e i coniugi Moretti, poco prima dell’inizio dell’interrogatorio di Jessica davanti all’aula universitaria in cui era prevista l’audizione.

Gli indagati titolari del Le Constellation, teatro della strage di Capodanno, sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati. Alcuni familiari (meno di una decina) si sono avventati contro di loro, tra spintoni, urla e un drammatico scambio verbale tra una madre e Jacques Moretti.

Una donna ha urlato: “Siete la mafia, avete pagato 200 mila franchi ed è finita!”.

La replica di Jacques Moretti: “No, non c’è mafia, sono un lavoratore“.

“Dov’è mio figlio? Come dormite? Come mangiate? Come respirate? Mio figlio dov’è?”, ha chiesto ancora la madre disperata.

“Mi dispiace, mi dispiace, ci prenderemo le nostre responsabilità”, ha risposto Jacques.

Le lacrime di Jessica Moretti dopo l’aggressione

Dopo l’aggressione subita, Jessica Moretti, in lacrime, si è rivolta ai legali delle parti civili durante l’interrogatorio.

Le sue parole riportate da ANSA: “Ci siamo impegnati a rispondere alle domande dei familiari. Per questo siamo passati davanti alle famiglie, poiché sapevamo che c’era un raduno. Sapevamo che le famiglie desideravano incontrarci. Comprendiamo la vostra rabbia, il vostro odio. Ribadisco che saremo presenti per rispondere a qualsiasi domanda, saremo lì per voi”.

Cos’ha detto nell’interrogatorio sulla strage di Crans-Montana

Nel corso dell’interrogatorio, Jessica Moretti ha chiarito perché si è subito precipitata all’esterno del locale negli istanti immediatamente successivi all’inizio dell’incendio al Le Constellation che ha causato la strage di Crans-Montana.

Rispondendo alla domanda di un avvocato delle famiglie delle vittime, ha detto: “Non si può andare contro un incendio. La mia priorità era quella di dare l’allarme, far evacuare le persone e chiamare i pompieri il più rapidamente possibile. Io stessa sono figlia di un pompiere ed è il mio riflesso”.

Jessica Moretti ha anche raccontato che al Constellation “non sono mai state fatte prove di evacuazione perché nessuno ci ha mai detto che dovevamo farle”.

La donna ha poi aggiunto che “non abbiamo ancora avuto modo di pensare al nostro futuro, se ad esempio donare lo spazio del Constellation per costruire un memoriale delle vittime”.