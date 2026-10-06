Crans-Montana, Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità giornaliera dopo l'incendio: "Danni alla salute"

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Jessica Moretti, proprietaria del bar Constellation teatro della strage di Crans-Montana, potrebbe ricevere una indennità giornaliera per i danni subitoi dopo l’incendio di Capodanno. La pratica è al vaglio di una assicurazione, che ha chiesto e ottenuto il via libera della procura all’eventuale versamento. La donna inoltre chiede una deroga ai controlli sui suoi spostamenti perché con l’avvicinarsi del primo anniversario della tragedia teme per la sua sicurezza.

Crans-Montana, Jessica Moretti potrebbe ricevere un’indennità

Jessica Moretti, la proprietaria del bar Constellation di Crans-Montana, ha avviato una pratica assicurativa per la “perdita di guadagno causata dai danni alla salute” conseguenti all’incendio di Capodanno.

La donna potrebbe percepire un’indennità giornaliera, prevista dalla legge svizzera sugli infortuni sul lavoro, per compensare la perdita di guadagno dovuta ai danni fisici subiti nel rogo.

ANSA

La pratica è al vaglio di una assicurazione, che, in una lettera riportata nel dossier dell’indagine, ha ottenuto dalla procura del Cantone Vallese il nulla osta per l’eventuale versamento.

Capodanno, Jessica Moretti non si sente al sicuro

Intanto, con l’avvicinarsi del primo anniversario della strage di Crans-Montana, dove nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2026 sono morte 41 persone e altri 115 sono rimaste ferite, Jessica Moretti dice di non sentirsi al sicuro.

Lo riportano i media svizzeri citando un rapporto della polizia cantonale, incaricata di sorvegliare sul rispetto delle restrizioni imposte alla donna.

Moretti è libera, con l’unica restrizione di non poter lasciare la Svizzera e rispondere ai controlli periodici della polizia, e si trova nella sua abitazione a Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana.

La donna ha spiegato di non sentirsi al sicuro con l’avvicinarsi di questo periodo, temendo gesti da parte dei parenti delle vittime.

Per questo avrebbe chiesto una deroga ai controlli sui suoi spostamenti, per passare il Capodanno lontano da Crans-Montana.

Perizia psichiatrica per Jacques Moretti

La donna e il marito Jacques Moretti sono i principali indagati nell’inchiesta per la strage di Capodanno a Crans-Montana.

Dall’11 agosto l’uomo è detenuto nel carcere di Sion con l’accusa di aver aggredito la moglie.

La tv pubblica svizzera riferisce che la procura vallese ha disposto una perizia psichiatrica per Moretti.

L’obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l’uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i figli, anche in vista di un’eventuale scarcerazione.