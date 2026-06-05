Crans-Montana, Jessica Moretti sotto interrogatorio col marito Jacques: "Dette falsità, ci hanno distrutti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si attendono nuovi sviluppi sul caso Crans-Montana con l’interrogatorio di coppia a Sion di Jessica Moretti e del marito Jacques, proprietari del Le Constellation: rendendo una dichiarazione spontanea, la donna ha denunciato le “tante falsità” dette su di loro. “Siamo stati distrutti” ha dichiarato Jessica Moretti, assicurando di voler collaborare con gli inquirenti.

Le dichiarazioni di Jessica Moretti sul caso Crans-Montana

Jessica Moretti ha reso una dichiarazione spontanea in apertura dell’interrogatorio nell’aula del politecnico di Sion, nell’ambito dell’inchiesta sul rogo al Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno: “Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti“, le sue parole riportate da ANSA, alla presenza della procuratrice generale aggiunta del Cantone vallese Catherine Seppey e circa settanta avvocati delle parti civili.

Jessica Moretti ha assicurato di voler collaborare con gli inquirenti e ha ricordato di aver sempre risposto alle domande a lei poste.

ANSA

Le parole degli avvocati

All’interrogatorio dei Moretti a Sion ha preso parte anche l’avvocato Romain Jordan, incaricato dal Governo italiano nella costituzione di parte civile. “Oggi qui rappresento ufficialmente l’Italia“, ha dichiarato.

L’avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di una ragazza ferita a Capodanno, ha detto: “È la prima volta che li sentiamo, dopo aver visionato le telecamere interne al locale e dopo aver sentito i funzionari pubblici e gli amministratori del Comune. Sono numerosi gli aspetti da chiarire, come la gestione di quella serata, il tema della formazione dei dipendenti, che non c’è stata, le direttive date in quella serata, il perché sono state chiuse le porte di sicurezza, perché c’era un solo ingresso per fare accedere e defluire le persone. E poi i temi economici legati ai profili di anti riciclaggio”.

L’avvocato di parte civile Domenico Radice, dall’interrogatorio, si aspetta “un chiarimento sulla coerenza tra le prove documentali e la versione della difesa”.

Sébastien Fanti, che rappresenta numerose famiglie delle vittime di Crans-Montana, ha dichiarato: “Spero che si acquisiscano gli elementi probatori che ci permettano di andare avanti, sono già passati alcuni mesi e non avanziamo”.

Lo sfogo della mamma di una vittima di Crans-Montana

Laetitia Brodard-Sitre, mamma di Arthur, 16enne morto a Capodanno nel rogo de Le Constellation di Crans-Montana, ha preso parte all’interrogatorio dei proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, a Sion.

“Sono qui perché voglio risposte, vogliamo risposte“, ha dichiarato la donna, accompagnata dal suo avvocato.

Laetitia Brodard-Sitre ha poi aggiunto: “In questa tragedia ho perso il mio figlio Arthur ed è per questo che mi sono vestita in bianco e ho la sua foto sul cuore, a sinistra. Ci sono 41 angeli che se ne sono andati, ci sono ancora 115 feriti che sono in ospedale, in terapia intensiva, gravemente ustionati. Alcuni sono ancora in choc settico e non li si riconosce più”.

Arthur era una promessa del calcio giovanile della squadra FC Lutry, paese del Cantone di Vaud. “Oggi sono qui per lui – ha spiegato la madre – ma anche per suo fratello Benjamin, il mio secondo figlio, che è vivo ma vive le conseguenze di questo dramma. Tutti i giorni si vive con queste conseguenze, genitori, fratelli, sorelle, nonni e le zie”.

La donna ha concluso: “Abbiamo bisogno di risposte. Siamo qui oggi perché sono passati cinque mesi, adesso siamo venuti a conoscenza di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d’animo di Jessica e Jacques Moretti”.