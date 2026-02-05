Crans-Montana, Jessica Moretti spiega che ha scritto la lettera col marito "perché ci protegge, è tutto falso"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dice di non essere mai scappata con la cassa, di volere la verità e soprattutto di voler collaborare con gli inquirenti per fare piena luce su quanto è accaduto. Sono cose dette da Jessica Moretti, la titolare, assieme al marito Jacques, del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte in un incendio 41 persone. “Abbiamo deciso di rompere il silenzio che ci è stato imposto, almeno per la durata di questa lettera”, ha aggiunto riferendosi alla lettera scritta ai dipendenti del locale, che, ha aggiunto “ci protegge”.

Jessica Moretti spiega la lettera scritta col marito

Jessica Moretti è stata intercettata dal Corriere della Sera in un bar in un bar vicino al commissariato di Sion, in Svizzera.

La titolare, assieme al marito Jacques, del locale Le Constellation di Crans-Montana, ha parlato della tragedia, delle indagini e della lettera ai dipendenti, scritta proprio assieme al marito”.

“La lettera era l’unico modo per esprimerci. Usarla ci protegge, era importante per noi mettere le cose in chiaro”, ha detto Jessica Moretti.

Jessica Moretti: “È tutto falso”

Jessica e Jacques Moretti proprio con quella lettera hanno rotto il silenzio, “un silenzio infinitamente pesante e doloroso“, hanno scritto. Una lettera nella quale ci sono anche accuse alla stampa italiana (motivo per cui Eleonora Daniele ha attaccato i Moretti in tv).

E oggi Jessica spiega all’inviato del Corriere della Sera che la lettera era “un modo per dire loro che non li abbiamo dimenticati e che tutto ciò che viene detto è completamente falso“.

“Viviamo isolati, siamo completamente soli durante le indagini”, ha aggiunto Jessica, indagata, assieme al marito, per la strage di Capodanno a Crans-Montana costata la vita a 41 persone.

La cassa, la verità e la rabbia delle vittime

Secondo Jessica Moretti sono state dette diverse bugie, tra cui quella secondo cui sarebbe scappata con la cassa mentre le fiamme divampavano nel locale.

“Non sono mai scappata e non scappo nemmeno ora perché voglio la verità“, ha spiegato.

Jessica Moretti ha poi sottolineato di comprendere la rabbia delle vittime: “L’indagine accerterà la verità. E la verità aiuterà anche loro. Voglio collaborare con gli inquirenti”, ha ribadito.