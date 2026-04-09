Crans-Montana, l'ammissione del funzionario del Comune sui controlli al Le Constellation: "Non c'era nessuno"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

I controlli del Comune nel locale Le Constellation non sono stati fatti per mancanza di personale. Lo ha dichiarato Rudy Tissières, ex funzionario di Crans-Montana, interrogato sulle lacune nella sicurezza nel discobar dove 41 persone sono morte e 115 sono rimaste ferite nell’incendio di Capodanno. L’impiegato è tra i nove indagati a vario titolo dell’inchiesta allargata all’amministrazione comunale per le responsabilità sulla strage.

L’indagine sul Comune di Crans-Montana

Come riportato da Tgcom24, Tissières è stato dipendente comunale a Crans-Montana dal 2018 al 2022, periodo in cui ha lavorato nell’ufficio della sicurezza diretto da Ken Jacquemoud.

Oltre ai coniugi Moretti, l’ex responsabile è indagato insieme all’attuale capo della sicurezza pubblica del Comune, ad altri funzionari e al sindaco Nicolas Féraud, per le responsabilità sulle mancate ispezioni a discobar Le Constellation, che si sarebbero dovuti svolgere annualmente, ma che non avvenivano da cinque anni.

ANSA

Le dichiarazioni dell’ex impiegato del Comune

“I controlli di sicurezza nei locali di Crans-Montana non venivano eseguiti perché il Comune non aveva il personale per svolgere tali mansioni” ha affermato Rudy Tissières durante l’interrogatorio a Sion.

Una versione che ricalcherebbe quanto dichiarato ai magistrati già a febbraio dal suo capo: “A causa dei problemi di organico, non avevamo risorse per fare i controlli sulla sicurezza dei locali pubblici e avevamo anche problemi con il software, per la cui sostituzione abbiamo impiegato molto tempo, di tutto questo avevamo informato il Comune” aveva dichiarato Ken Jacquemoud.

“Io non mi dovevo occupare direttamente dei controlli, ma avevo segnalato a Jacquemoud i gravi problemi di organico del nostro ufficio” ha precisato Tissières agli inquirenti.

Gli interrogatori

In attesa dell’interrogatorio del sindaco Féraud, in programma per lunedì 13 aprile, Albéric Clivaz, ex responsabile della sicurezza del Comune di Chermignon, poi fuso nell’amministrazione di Crans-Montana, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

E mentre i magistrati proseguono con le indagini, il tribunale di Sion ha respinto la richiesta di ricusazione contro la procura del tribunale del Cantone del Vallese presentata da un legale di parte civile, l’avvocato Garen Ucari, per “l’esistenza di un numero senza precedenti di gravi mancanze e gravi errori (…) nella conduzione del procedimento”.

L’istanza è stata rigettata dai giudici, si legge nelle motivazioni, perché non sono stati riscontrati “secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza, errori particolarmente gravi o ripetuti da parte del pubblico ministero, che costituiscano gravi violazioni dei doveri dei magistrati e che denotino un’apparenza oggettiva di parzialità delle procuratrici in questione”.