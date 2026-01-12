Crans-Montana, arresto di Jacques Moretti convalidato per 3 mesi per pericolo di fuga: ma spunta la cauzione

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Jacques Moretti, titolare del bar La Constellation a Crans-Montana, resta in carcere. Dopo l’interrogatorio di garanzia, il Tribunale delle misure detentive di Sion ha convalidato la custodia cautelare per scongiurare il pericolo di fuga. L’uomo, in attesa della chiusura delle indagini, dovrà restare sicuramente in carcere nei prossimi tre mesi. Resta da sciogliere il nodo della cauzione. Nel frattempo, un’inchiesta parallela è partita anche dal Tribunale di Roma: il fascicolo italiano, al momento, ipotizza il reato di omicidio colposo, lesioni colpose, disastro colposo e incendio, ma contro ignoti (in attesa della rogatoria).

L’interrogatorio di garanzia a Jacques Moretti

Venerdì 9 gennaio, Jacques Moretti e la moglie Jessica, titolari del bar La Constellation a Crans-Montana, sono stati interrogati: il primo è finito in carcere, la seconda ai domiciliari.

Tre giorni dopo, lunedì 12 gennaio, l’uomo è stato ascoltato dai giudici del Tribunale delle misure detentive di Sion: i togati, nell’interrogatorio di garanzia condotto dal procuratore generale del Vallese, hanno confermato convalidato l’arresto.

La ragione è “l’esistenza di un pericolo di fuga, unico rischio invocato dal Ministero Pubblico”, riportano in calce le motivazioni di convalida.

Il nodo della cauzione

Il Tribunale, inoltre, si dichiara “disponibile a revocare la custodia cautelare a fronte di diverse misure richieste in via subordinata dal pubblico ministero, tra cui in particolare il versamento di cauzioni e misure adeguate per contrastare il rischio di fuga. Poiché la fissazione delle cauzioni richiede un’istruttoria minuziosa, nel frattempo deve prevalere la privazione della libertà”. Lo riporta Rsi.

L’emittente svizzera aggiunge che il Tribunale ricorda “che la custodia cautelare è una detenzione procedurale destinata esclusivamente a garantire il corretto svolgimento delle indagini”.

Il punto su Jessica Moretti

Gli avvocati dei coniugi Moretti, Nicola Meier e Yaël Hayat, citati da ANSA hanno spiegato che la moglie ha preso atto della decisione del Tribunale, “che permetterà a suo marito, una volta soddisfatte le condizioni previste, di riacquistare la libertà. Tale autorità ha valutato correttamente l’impegno incondizionato di Jessica Moretti e di suo marito a non sottrarsi a questa prova giudiziaria, che affronteranno insieme. Come ricordato dalle autorità, questa decisione si iscrive nel rigoroso rispetto dei principi cardine che devono guidare l’esame di una privazione preventiva della libertà”.

L’inchiesta a Roma

Parallelamente, la Procura di Roma è al lavoro per inviare una rogatoria all’autorità svizzera per chiedere in primo luogo la lista degli indagati e gli atti relativi agli interrogatori, oltre all’attività istruttoria svolta in questi giorni.

Al momento, riporta ANSA, nel fascicolo italiano si ipotizzano i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, disastro colposo e incendio, ma contro ignoti.

La trasmissione degli atti dalla Svizzera porterà all’iscrizione nel registro di Jacques e Jessica Moretti, i due gestori del club Costellation teatro della tragedia, e di eventuali altre posizioni.

Cos’è una rogatoria

La rogatoria, in gergo giuridico, è la richiesta di una autorità giudiziaria quando devono si devono eseguire atti processuali in un luogo che si trova fuori dalla competenza territoriale o dalla giurisdizione.

In questo caso, il reato è stato commesso in Svizzera, non in Italia: per questo la Procura di Roma invia la rogatoria internazionale al Paese elvetico.