Crans-Montana, l'incendio del Constellation nelle registrazioni in Procura: "Dov'è mia figlia?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Arrivano a Roma le chiamate al centralino per le emergenze di Crans-Montana. Sono state 171 le chiamate in quelle frenetiche ore. Chiamate da parte delle vittime dell’incendio, dei soccorritori e, infine, dei genitori che cercavano i figli. Un dramma che nelle registrazioni emerge da grida, pianti e disperazione: soccorritori che descrivono la scena come quella di una guerra o incitano l’operatrice al telefono ad attivare il piano di emergenza.

Le chiamate arrivano ai pm romani

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2026, il centralino del soccorso sanitario svizzero (numero 144) è stato invaso da telefonate di ogni tipo. Tanti testimoni all’esterno del locale, allarmati dalle fiamme, molti genitori che cercavano i figli e, infine, anche le vittime che dall’interno cercavano di chiamare i soccorsi. Gli audio delle richieste di aiuto sono arrivati alla procura vallese e ora anche ai pm di Roma.

Si tratta di telefonate drammatiche, considerando anche il tragico esito della vicenda: 40 persone morte e 116 rimaste ferite in maniera più o meno grave. In un’ora e mezza sono state 171 le chiamate al numero di emergenza e le registrazioni audio ora sono agli atti.

ANSA

Le chiamate hanno continuato ad arrivare fino alle tre del mattino: molte sono conversazioni confuse, come quelle di chi si trovava all’interno dell’edificio e, una volta uscito, ha chiamato per chiedere soccorso.

Cosa c’è nelle chiamate?

È una serie di informazioni drammatiche quella che emerge dalle 171 chiamate. La prima arriva al centralino all’1:30 e chiede ai soccorsi di venire sul posto perché c’è un’emergenza al Constellation. In quei primi secondi, le dimensioni dell’incendio non erano ancora quelle visibili dall’esterno che hanno poi scatenato il panico. Veniva però chiesto l’intervento dei vigili del fuoco perché le fiamme erano visibili e c’erano già alcuni feriti.

Un’altra telefonata mostra l’avanzare veloce delle fiamme: “Bisogna mandare i soccorsi subito, ci sono troppi feriti!“. È un grido, quello che si sente.

Poi arrivano le telefonate di chi è riuscito a uscire: “Sono quasi morto. Credo di essermi bruciato”, e ancora: “Credo che i miei amici siano morti dentro. Molte persone stanno morendo dentro, chiamate un’ambulanza”.

Le chiamate del coordinamento dei soccorsi

Tra i dati emersi dalle chiamate ci sono anche quelle interne di coordinamento dei soccorsi. Uno dei soccorritori si mette in contatto con il centralino e dichiara: “Sono sull’incendio a Crans-Montana. Primo bilancio: tre ustionati gravi“.

In un’altra chiamata, la situazione risulta già più complicata: “È per avvisarti che c’è stata un’esplosione“, dice un’operatrice. “Ho quattro vittime decedute e almeno una trentina di feriti”. E poi ancora: “Lanciamo il piano catastrofi“, risponde all’operatore.

Le telefonate dei genitori che cercano i figli

Capitolo a parte del dramma è quello che vede i genitori cercare i propri figli. Quando la notizia ha iniziato a circolare, sono arrivate questo genere di telefonate: “C’è stato un incendio. Nostra figlia è coinvolta, non abbiamo notizie”, dice una donna.

L’operatrice non ha saputo risponderle. Ci sono voluti giorni per identificare vittime e feriti.