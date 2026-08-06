Crans Montana, l'Italia non potrà costituirsi parte civile, secondo il tribunale svizzero "Non è parte lesa"

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La procura di Sion, in Svizzera, ha respinto la richiesta del Governo italiano di costituirsi come parte civile nel processo per la strage di Crans-Montana. I magistrati non hanno ritenuto che lo Stato sia stato danneggiato dall’accaduto, anche considerando che diverse vittime erano cittadini italiani e che l’Italia ha sostenuto le spese per le cure di molti di loro.

L’Italia non si potrà costituire parte civile nel processo di Crans Montana

La procura di Sion ha depositato le motivazioni della decisione, presa il 23 luglio scorso, di non permettere all’Italia di costituirsi parte civile nel processo per determinare le responsabilità della strage di Crans-Montana.

Costituirsi parte civile in un processo penale significa porsi tra le parti offese, seppur non tra le vittime di un reato. In questo modo si può ottenere un risarcimento in denaro.

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Secondo i magistrati della procura di Sion, però: “Né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa”

Presentato ricorso contro la decisione

La decisione, come detto, è stata presa lo scorso 23 luglio ed è stata comunicata all’avvocato di Ginevra Romain Jordan che rappresenta il governo italiano in questo processo.

Fonti del ministero degli Esteri citate da Adnkronos riportano che l’Italia ha già presentato ricorso contro questa decisione il 29 luglio scorso, quando l’ordinanza è stata resa operativa.

Le motivazioni dei procuratori

I procuratori di Sion hanno anche spiegato perché la richiesto dell’Italia è stata respinta. Per la legge svizzera, uno Stato può costituirsi parte civile in un processo solo se i suoi diritti sono stati danneggiati dal supposto reato commesso, come accade per i privati.

Nel caso di Crans Montana si contestano l’incendio colposo, l’omicidio colposo e le lesioni personali gravi colpose. “I beni giuridici protetti sono quindi la vita, l’incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva“, spiega il comunicato della procura.

La Repubblica Italiana non è titolare di nessuno di questi diritti e, di conseguenza, non può costituirsi parte civile.