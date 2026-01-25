Crans-Montana, l'uscita d'emergenza chiusa a chiave e la testimonianza del residente: "Segnalazioni per anni"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Emergono ulteriori conferme in merito a un dettaglio potenzialmente rilevante per l’inchiesta sull’incendio di Crans–Montana: un’uscita d’emergenza del bar “Le Constellation” sarebbe stata chiusa a chiave, come confermato da una testata di lingua tedesca. Dello stesso avviso anche un residente dello stesso edificio, che ha raccontato di criticità segnalate per anni e mai risolte.

Il “giallo” dell’uscita d’emergenza

Nella notte in cui il bar “Le Constellation” di Crans–Montana si è trasformato in una trappola mortale, una delle vie di fuga previste dal progetto edilizio non sarebbe stata utilizzabile. A emergere è un dettaglio che potrebbe pesare in modo decisivo sull’inchiesta: un’uscita di emergenza al piano terra risultava chiusa a chiave, mentre l’incendio devastava il locale causando la morte di 40 persone.

A riportarlo è la Neue Zürcher Zeitung, che cita atti ufficiali e riscontri investigativi. La porta in questione si trova sul lato ovest dell’edificio e, secondo la documentazione urbanistica, avrebbe dovuto svolgere una funzione precisa: garantire un’evacuazione alternativa in caso di emergenza.

Crans-Montana, la porta chiusa

Quel varco era stato inserito come condizione vincolante nel permesso edilizio rilasciato nel 2015, quando venne autorizzata la realizzazione di una veranda in vetro davanti all’ingresso principale del bar.

Eppure, durante gli interrogatori, il titolare dell’attività Jacques Moretti avrebbe ridimensionato il ruolo di quell’uscita, definendola una semplice “porta di servizio”. Una definizione che contrasta con quanto indicato nei progetti approvati dalle autorità comunali e che ora rischia di aprire un fronte delicato sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

La testimonianza di un residente

A rafforzare i dubbi arriva anche la testimonianza di Fabio Cappelletti, proprietario di un appartamento nello stesso condominio e presente nell’edificio la notte della tragedia.

In un’intervista al Corriere della Sera, Cappelletti racconta un progressivo peggioramento della situazione con l’arrivo della gestione Moretti: rumori notturni, affollamenti, fumo che risaliva ai piani superiori, segnalazioni ripetute rimaste senza riscontro. “Quell’uscita mostrata in tv? Io l’ho sempre vista chiusa” ha affermato.

Il residente ha aggiunto che i condomini avevano persino creato un gruppo informale per sollecitare controlli più stringenti sulla movida e sulle condizioni di sicurezza. L’unico intervento concreto, racconta, sarebbe stato un tentativo di insonorizzazione del locale, eseguito però, a suo dire, con materiali e modalità inadeguate.

Il dettaglio che assume un peso ulteriore se si considera che i pannelli fonoassorbenti installati nel controsoffitto sono ritenuti dagli inquirenti tra i principali fattori di propagazione dell’incendio.

Pochi giorni prima di Natale, ha aggiunto Cappelletti, l’amministrazione condominiale aveva informato i residenti della volontà dei gestori di ampliare il locale proprio per migliorare l’insonorizzazione. Una comunicazione che, col senno di poi, appare carica di implicazioni inquietanti.