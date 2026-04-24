Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni: rientrata in Italia a fine febbraio

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Elsa, una ragazza italiana di 15 anni rimasta gravemente ferita nel rogo del locale a Crans-Montana, è finalmente uscita dalla terapia intensiva dopo 58 giorni. La giovane di Biella è stata dimessa dal Centro traumatologico ortopedico di Torino all’interno del Centro grandi ustionati. Era rientrata in Italia solo a fine febbraio.

Elsa fuori dalla terapia intensiva

I genitori di Elsa, insieme ai medici del Cto, hanno parlato a una conferenza stampa accanto all’assessore del Piemonte alla Sanità, Federico Riboldi, dando la notizia che la 15enne è finalmente uscita dal reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Torino.

Per la ragazza è stato disposto il trasferimento al vicino ospedale infantile Regina Margherita, sempre nel capoluogo piemontese.

La 15enne è stata curata e vigilata da vicino nel reparto dedicato alle vittime di ustioni gravi e gravissime, dove è rimasta per ben 58 giorni.

ANSA

Dopo aver passato qualche settimana di convalescenza all’ospedale Regina Margherita, potrà tornare a casa.

Il rientro in Italia a fine febbraio

Elsa è stata l’ultima tra i feriti italiani del rogo a Crans-Montana a rientrare nel nostro Paese.

È arrivata a Torino da Zurigo lo scorso 26 febbraio. Per i primi due mesi le sue condizioni erano rimaste gravissime a causa di continue infezioni che avevano costretto l’equipe medica a numerosi interventi chirurgici.

Per questo motivo la giovane è dovuta rimanere più a lungo in Svizzera.

“È stato un percorso molto difficile, uno dei momenti peggiori dopo il 31 dicembre. Non lo avremmo potuto superare senza l’aiuto di medici, infermieri e oss che ci hanno accompagnati passo passo nelle nostre paure”, hanno detto i genitori di Elsa.

“Abbiamo lavorato come un team, ora per noi è come lasciare una famiglia. Andiamo verso un’altra destinazione ma siamo stati rassicurati su come verrà seguita Elsa”, hanno aggiunto.

Il commento della madre di Elsa

“Non siamo ancora usciti dal tunnel e sappiamo che il percorso sarà ancora lungo, stiamo vivendo il presente“, ha detto la madre di Elsa.

La donna ha rivelato che “tutto il personale sanitario in questi mesi ha pianto con noi, ha riso con noi, si è occupato quotidianamente di noi. Dunque è stata importantissima la componente umana che abbiamo trovato al nostro arrivo a Torino”.

La mamma di Elsa ha confermato che la figlia sta bene, anche se “ovviamente ha momenti di fragilità ma ha le risorse di una ragazza di 15 anni, ha voglia di riprendere la sua vita, di vedere i suoi amici, ha iniziato il percorso scolastico nella speranza di non perdere l’anno”.