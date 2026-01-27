Crans-Montana, la cauzione di Moretti scatena la rabbia di Valentino Gioia padre di un ferito: "Molto bassa"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La decisione di scarcerare Jacques Moretti dopo il pagamento di una cauzione da 200mila franchi ha suscitato indignazione, ma a difendere la scelta del Tribunale è la procuratrice Béatrice Pilloud, che indaga sulla strage di Crans-Montana. La cauzione era stata fissata dalla stessa Procura ed è stata versata da un amico anonimo di Moretti. Valentino Gioia, il padre di un ragazzo ferito, considera troppo bassa la cauzione ma spera che la scarcerazione faccia parte di una strategia investigativa.

Jacques Moretti scarcerato

I legali dei coniugi Moretti hanno chiesto ai giudici di mantenere l’anonimato sul benefattore, che sarebbe un facoltoso imprenditore di Ginevra.

Al centro delle critiche che riguardano la scarcerazione vi è il fatto che la Procura abbia contestato esclusivamente il pericolo di fuga, senza mai riconoscere il rischio di inquinamento delle prove, nonostante le segnalazioni dei legali delle famiglie delle vittime.

Secondo questi ultimi, oltre al pericolo di fuga esisterebbe anche un concreto rischio che i coniugi Moretti possano concordare versioni con il personale sopravvissuto alla tragedia, ma anche con altre persone.

I Moretti avrebbero cancellato diverse foto dai profili social del locale. Foto che contenevano elementi potenzialmente utili alle indagini. Gli smartphone dei coniugi Moretti, tuttavia, sono stati sequestrati solo nove giorni dopo la tragedia, sollevando interrogativi su un possibile ritardo nell’acquisizione delle prove.

La rabbia di Valentino Gioia, padre di un ferito

A esprimere con forza il proprio dolore e la propria indignazione è Valentino Gioia, padre di uno dei ragazzi rimasti feriti. L’uomo è stato raggiunto dalle telecamere di Quarta Repubblica.

Il figlio ha riportato ustioni di secondo grado al viso e a una mano. “La prima cosa che ha fatto non appena ritornato a casa? Ha abbracciato il suo cane”.

Il momento più drammatico resta la notte del primo gennaio, quando il giovane è stato portato d’urgenza a Sion, intubato dopo essere stato soccorso all’esterno del locale Costellation: “La visione di mio figlio intubato è stata un grande shock”.

La notizia della scarcerazione di Jacques Moretti è arrivata proprio il giorno delle dimissioni del figlio. “La prima sensazione è stata rabbia”, ha raccontato Gioia. Ed anche il figlio ha reagito con rabbia.

La cauzione di Jacques Moretti

L’uomo considera la cauzione di Moretti del tutto inadeguata: “Una cauzione molto bassa sicuramente, anche perché sembra che sia stata versata da un terzo che vuole mantenere l’anonimato e sarebbe utile capire anche perché questo terzo l’ha versata”.

Il padre del giovane ferito spera che la scarcerazione possa far parte di una strategia della Procura: “Molto spesso i magistrati, nell’ambito delle indagini, decidono di scarcerare delle persone pur sapendo che ci sono dei rischi di inquinamento o di fuga, proprio perché vogliono tenerli monitorati, li vogliono intercettare e capire chi contattano e per quale motivo”.

Poi un pensiero per il figlio: “Dovrà rendersi conto, in parte lo ha già fatto, che ha avuto una seconda opportunità di vita e quindi dovrà sicuramente sfruttarla al meglio”.

Pochi giorni prima aveva espresso il suo sdegno il padre di Chiara Costanzo, 16enne morta asfissiata nella strage di Capodanno a Crans-Montana, nel locale Le Constellation.