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Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha deciso di dedicare la sua consueta letterina alla Svizzera in risposta alla polemica sulle spese sanitarie richieste alle famiglie dei ragazzi ustionati nella tragedia di Crans-Montana. “Ci hai spiegato che il tuo sistema sanitario non funziona come il nostro e che questa è la tua legge e va rispettata sempre. Ma la legge dice anche che la sicurezza delle discoteche va controllata e voi svizzeri non lo avete fatto… Come facciamo allora? La legge è legge solo quando fa comodo a te? Ci aspettavamo un gesto di pudore istituzionale e invece spuntano fatture. È in queste tragedie che si vede la vera qualità di un Paese. Ci sono momenti nei quali più che l’efficienza si deve avere la decenza”, ha detto la Littizzetto.