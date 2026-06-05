Crans-Montana, la madre di una delle vittime in lacrime all'interrogatorio dei Moretti: "Voglio risposte"

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Laetitia Brodard-Sitre, madre del sedicenne Arthur morto a Capodanno nel rogo del Constellation a Crans-Montana, ha preso parte all’interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti nell’aula del politecnico di Sion, in Svizzera. Accompagnata dal legale, la donna si è presentata vestita di bianco e con la foto del figlio sul cuore. “Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte – ha detto ai giornalisti -. Siamo qui oggi perché sono passati cinque mesi, ora siamo venuti a conoscenza di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d’animo di Jessica e Jacques Moretti”.