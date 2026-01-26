Crans-Montana, la Procura di Roma invia investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini sui Moretti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nell’ambito delle indagini sulla strage di Crans-Montana e sui Moretti la Procura di Roma è pronta a inviare un team di investigatori composto da agenti della Squadra Mobile, per affiancare gli omologhi svizzeri nelle attività. La richiesta è contenuta nella rogatoria trasmessa giorni fa ai magistrati di Sion che indagano sulla tragedia di Capodanno.

La richiesta della Procura di Roma su Crans-Montana e i Moretti

Nella rogatoria trasmessa alcuni giorni fa ai magistrati di Sion che indagano sulla strage di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone, tra cui 6 italiani, la Procura di Roma si è detta pronta a inviare un team di agenti della Squadra Mobile per supportare i colleghi svizzeri nelle indagini. Lo riporta l’agenzia ANSA.

I pm di Roma, entro il mese di febbraio, dovrebbero, inoltre, recarsi in Svizzera per avere un incontro con i magistrati locali.

Nella rogatoria gli inquirenti hanno richiesto la trasmissione dell’intera attività istruttoria svolta fino a oggi, inclusa la documentazione riguardante le autorizzazioni ottenute in passato dal locale Costellation, i controlli delle autorità locali e lo stato di attuazione delle normative antinfortunistica e sulla sicurezza.

Allo stato attuale, il fascicolo aperto a piazzale Clodio, in cui sono ipotizzati anche i reati di omicidio colposo e disastro colposo, è contro ignoti.

Quando arriveranno gli incartamenti dalla Svizzera, si procederà con l’iscrizione dei primi indagati, tra cui i gestori Jacques Moretti e la moglie Jessica.

Jacques Moretti scarcerato dopo il pagamento della cauzione

Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation di Crans-Montana dove è avvenuta la strage a Capodanno, è uscito dal carcere grazie al pagamento di una cauzione da 200 mila franchi da parte di un “amico” rimasto al momento anonimo.

In seguito alla scarcerazione di Moretti, l’Italia ha richiamato il suo ambasciatore in Svizzera e il Governo ha sollecitato la creazione di un team investigativo congiunto per assicurare piena trasparenza.

Il precedente incendio del 2024

Nelle ultime ore sono emerse notizie (contrastanti) su un precedente incendio risalente al 2024.

Stando a quanto riferito da TgCom24, in un dossier predisposto dall’avvocato Sébastien Fanti per alcune famiglie delle vittime della strage di Crans-Montana ci sarebbe il riferimento a un precedente incendio avvenuto nel 2024 nel locale Le Constellation, con dinamica sostanzialmente identica a quello di Capodanno.

Il Tg1, invece, ha riportato una versione differente della notizia, mostrando le immagini di un incendio che, nel marzo 2025, ha devastato un altro locale di proprietà dei Moretti, a Lens.