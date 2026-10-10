Crans-Montana, la Svizzera chiede 1,6 mln di euro per le cure agli italiani. È scontro con Roma che non paga

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono passati nove mesi dal rogo del bar Le Constellation di Crans-Montana ma la diatriba tra Italia e Svizzera su chi dovrà pagare per le spese sanitarie sostenute per curare i feriti italiani resta aperta. Gli elvetici hanno presentato il conto: sono 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, i soldi che chiedono gli ospedali svizzeri, costi che il governo italiano ha già ribadito che non intende coprire.

Crans-Montana, chi paga per le cure dei feriti italiani?

È scontro diplomatico tra Roma e Berna sulla questione spese sanitarie post tragedia di Crans-Montana. Come riportato da Radio Télévision Suisse, l’ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese, gli ospedali locali che hanno curato 12 italiani dopo l’incendio (tra cui quelli di Losanna, Zurigo e Sion) – e per periodi di tempo variabili – hanno chiesto loro circa 1,6 milioni di euro.

L’emittente elvetica fa presente che esiste un accordo tra i paesi europei che stabilisce che, quando una persona riceve cure all’estero, i costi sono a carico del paese di residenza del paziente. Ma, considerata l’eccezionalità del caso e le possibili negligenze svizzere, il presidente elvetico Guy Parmelin aveva ipotizzato un accordo tra le parti, accordo che però non è stato mai trovato.

Scontro tra Italia e Svizzera

Chi pagherà il conto, dunque? Nove mesi dopo la tragedia, il Consiglio federale elvetico non ha ancora trovato una via d’uscita sul tema. La diatriba si era aperta nello scorso mese di aprile quando, dopo che era stato presentato il conto salato alle famiglie dei giovani che erano stati curati in Svizzera, il governo italiano aveva dichiarato che non intendeva coprire i costi delle cure.

La decisione arrivava dal fatto che le cure erano legate a una strage sulla quale ancora si indaga per possibili responsabilità del Comune e del Cantone di Crans-Montana. Giorgia Meloni aveva definito il caso una “ignobile richiesta“, annunciando che l’Italia l’avrebbe “respinta al mittente“. A maggio, poi, il presidente svizzero Guy Parmelin aveva promesso che avrebbe trovato una soluzione accettabile, accennando a una possibile deroga.

Si erano susseguiti incontri con la premier, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ma, a sorpresa, lo stesso Parmelin si è dimesso la scorsa settimana, alimentando ora i dubbi sull’esito della vicenda. Come riporta Qn, la risposta potrebbe arrivare a breve dal Consiglio federale di Berna che analizzerà a fondo la questione.

La testimonianza di uno dei genitori

Sullo scontro diplomatico che dura fin dalla scorsa primavera e che ha al centro della questione chi dovrà pagare le spese sanitarie, si è espresso anche Umberto Marcucci, il cui figlio sedicenne, Manfredi, era rimasto gravemente ustionato alla schiena, alle mani e alle braccia ed era stato inizialmente ricoverato per 15 ore nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Sion prima di essere trasferito a Milano. Dalla Svizzera, è arrivata per la famiglia Marcucci una fattura da 66.800 franchi, ossia più di 70mila euro.

“Se mi rompo una gamba su una pista da sci, è giusto che il sistema italiano mi rimborsi, ma se mi faccio male in un bar per negligenza di qualcuno, probabilmente un funzionario del comune o del cantone, allora il minimo che la Svizzera potrebbe fare è sospendere la richiesta di rimborso fino a quando non sarà accertata la responsabilità“, ha detto a RTS.

A breve, la tragedia compirà un anno. Nella scorsa notte di Capodanno, nel locale di Crans-Montana, persero la vita 41 giovani e 116 rimasero feriti. Per i fatti sono ancora indagati i due proprietari del locale, Jessica e Jacques Moretti. A oggi, la donna è sottoposta a obbligo di firma e deve restare nella sua abitazione di Lens mentre l’uomo, dall’11 agosto, si trova in carcere con l’accusa ulteriore di averla picchiata. Dovrebbe restare recluso fino all’11 novembre.