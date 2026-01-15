Crans-Montana, la vita di Jessica Moretti dal sogno di modella e attrice agli appartamenti in affitto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Jessica Moretti, proprietaria assieme al marito Jacques del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno sono morte 40 persone, ha alle spalle una carriera da modella e aspirante attrice. Girano ancora sui social le immagini di tredici anni fa che la ritraggono al fianco di Sacha Baron Cohen al Festival di Cannes. In Costa Azzurra, dove è cresciuta, ha anche delle attività imprenditoriali, diversi appartamenti che affitta ai turisti.

Crans-Montana, il passato da modella di Jessica Moretti

Nata in Corsia e cresciuta in Costa Azzurra, prima di sposare Jacques Moretti Jessica Maric aveva tentato la carriera di modella e attrice.

Sebbene sia sparita dai social subito dopo la strage di Crans-Montana nel locale che gestiva, è ancora possibile trovare tracce della sua vita passata in Francia.

Jessica Maric ha mosso i suoi primi passi da aspirante attrice a Cannes, dove vive e lavora il padre, vigile del fuoco.

Nel 2012 durante il festival del cinema era apparsa al fianco di Sacha Baron Cohen in un evento per promuovere il film Il dittatore, in cui l’attore parodiava la figura di Gheddafi.

Cohen nelle vesti del dittatore era accompagnato da due soldatesse in minigonna, con basco e finto fucile in mano: una delle due era appunto Jessica Moretti.

Gli affari a Cannes

Proprietaria assieme al marito di tre locali nella zona di Crans-Montana, Jessica Moretti era la responsabile del bar Le Constellation dove è divampato l’incendio nella notte di Capodanno.

Oltre alla Svizzera, la 40enne ha altre attività nella sua Cannes, dove ha anche una villa.

Secondo quanto emerso infatti, nella rinomata località della Costa Azzurra è proprietaria di diversi appartamenti in affitto, principalmente per turisti.

Obbligo di firma per Jessica Moretti

Intanto va avanti l’inchiesta sulla strage di Crans-Montana, con i coniugi Moretti indagati per omicidio, lesioni personali e incendio colposi.

Jacques Moretti dopo l’arresto resta in carcere, mentre la moglie, per via della cura dei due figli, ha evitato i domiciliari.

Il Tribunale di Sion ha disposto per Jessica Moretti l’obbligo di firma e il divieto di lasciare la Svizzera.

Nei giorni scorsi è spuntato un video che mostrerebbe la fuga della donna dal locale durante l’incendio con una borsa in mano, forse l’incasso del locale.

Inoltre secondo quanto emerso dalle indagini, la donna quella sera avrebbe incalzato i dipendenti a vendere a peso d’oro le bottiglie di champagne, allentare il filtro della sorveglianza e chiudere un occhio sugli alcolici serviti ai minorenni.

Secondo gli inquirenti un comportamento che avrebbe “posto le condizioni per un disastro di vaste proporzioni”, come riporta Repubblica.