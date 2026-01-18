Crans-Montana, le bugie ai pm di Jessica Moretti sulla strage e ammissione sulle "misure di sicurezza carenti"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Jessica Moretti potrebbe aver mentito agli inquirenti della Procura di Sion almeno in due occasioni: la prima, quando ha riferito di non avere sul telefonino alcun materiale audiovisivo registrato la notte della strage di Crans-Montana; la seconda, quando ha negato le intenzioni di mettersi in fuga dopo la tragedia. Nel primo caso è emerso che sì, Moretti aveva immortalato alcuni momenti della serata, compreso l’istante in cui è divampato l’incendio; nel secondo caso viene fuori che lei o Jacques Moretti avrebbero contattato una compagnia aerea privata nelle ore successive. Tuttavia la donna avrebbe ammesso che il locale Le Constellation non sarebbe stato dotato di misure di sicurezza adeguate.

Le bugie di Jessica Moretti

La notizia arriva da Il Messaggero ed è ripresa da Open. Come anticipato, nella versione fornita agli inquirenti Jessica Moretti avrebbe negato di avere sul telefonino riprese o immagini della notte di Capodanno.

Eppure in almeno due fotogrammi è possibile vedere la stessa Moretti intenta a riprendere e la processione con le candele scintillanti e il momento in cui si innesca l’incendio con il rogo dei pannelli fonoassorbenti.

ANSA

Questa menzogna potrebbe essere “coerente con la cancellazione degli account sui social”, riferisce l’avvocato Roman Jordan al Corriere della Sera.

Questi elementi proverebbero “l’intenzione di distruggere prove incriminanti“, continua Jordan, uno dei legali che assiste i famigliari delle vittime.

La menzogna sul pericolo di fuga

Un altro elemento che proverebbe la malafede di Jessica Moretti sarebbe nelle sue manifeste intenzioni di non fuggire da Crans-Montana e dalla Svizzera dopo la tragedia.

Eppure un avvocato smentisce questa narrazione. L’avvocata Nina Fournier riferisce ai pm che uno dei coniugi Moretti potrebbe aver “contattato una compagnia aerea privata per preparare la fuga”.

A Crans-Montana mancavano misure di sicurezza: la confessione

Come riporta il Corriere della Sera, Jessica Moretti avrebbe indicato come “tutto vero” l’oggetto di una delle contestazioni mosse dai pm sulla sicurezza all’interno del Le Constellation.

All’interno dei locali mancava “un sistema di irrigazione automatico”, le avevano fatto notare gli investigatori.