Crans-Montana, le lacrime del capo dei vigili del fuoco: "Non so se continuerò a fare questo lavoro"

La tragedia di Crans-Montana continua a lasciare senza fiato e i racconti dei testimoni sono lame dolorose che affondano ulteriormente tra lacrime, ricordi e traumi. Il comandante dei vigili del fuoco volontari di Crans-Montana, David Vocat, ha parlato del lavoro di squadra fatto per cercare di salvare dalle fiamme più vite possibili e poi ha confessato: “Non so se continuerò a fare questo lavoro dopo quello che ho visto”.

Il capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana in lacrime

“Era come essere in guerra“. Sono le parole usate da David Vocat, il comandante dei vigili del fuoco volontari di Crans-Montana per descrivere le scene che si è ritrovato davanti la notte di Capodanno.

“Abbiamo ricevuto l’allarme rosso dalla polizia cantonale per l’esplosione e il fuoco al Constellation“, ha detto, riferendosi al locale in cui è scoppiato l’incendio che ha causato la morte di 47 persone.

Il capo dei vigili del fuoco non riesce a trattenere le lacrime ogni volta che racconta i soccorsi e il lavoro di squadra nel tentativo di salvare vite.

“Non so se continuerò a fare questo lavoro”

“Quando sono arrivato c’erano giovani che aiutavano a portare fuori altri giovani, hanno fatto un lavoro enorme, qualcosa di molto grande”, ha detto in un’interviste andata in onda a Storie italiane su Rai1.

David Vocat ha parlato di un lavoro fatto tutti assieme: “Era una situazione in cui ognuno ha aiutato: medici, ambulanze, elicotteri dalla Francia e dall’Italia che arrivavano”.

“Non so se voglio continuare a fare questo mestiere perché questa cosa è stata troppo dura per me”, ha detto straziato dal dolore.

“Mai vista una cosa del genere”

“Mi sono detto: ma dove siamo?”, ha ricordato il capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana, aggiungendo che “abbiamo visto cose che nella vita non bisognerebbe mai vedere“.

Poi ancora: “Tutti abbiamo fatto il massimo. Mi dispiace per le vittime, questo mi fa molto male ma è così”.

Mentre proseguono le indagini per accertare le responsabilità della strage di Capodanno, il ricordo e il dolore di chi era lì non trova consolazione.

Il capo dei vigili del fuoco ha spiegato chiaramente di non essersi mai trovato davanti a qualcosa del genere: “Una cosa così non l’avevo mai vista nella mia vita e non la voglio più vedere”.