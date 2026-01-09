Crans-Montana, le lacrime del gestore di un bar: "Disastro, non si possono vendere superalcolici ai bambini"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Il mio lavoro non è vendere superalcolici ai bambini”. Così il gestore di un bar di Crans-Montana parla della strage di Capodanno che ha sconvolto la località svizzera, in cui sono morte 40 persone, tra cui sei giovanissimi italiani. Secondo l’uomo si è trattato di un “disastro” che si poteva evitare, perché per spegnere un principio d’incendio “bastano cinque secondi”. Oggi in Svizzera è giornata di lutto nazionale, a Martigny si terrà una cerimonia commemorativa in omaggio alle vittime, alla presenza tra gli altri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Crans-Montana, le lacrime del gestore di un bar

Ai microfoni di Ore 14 Sera, nella puntata andata in onda giovedì 8 gennaio su Rai2, il gestore di un bar di Crans-Montana ha parlato della strage di Capodanno nel locale Le Constellation.

L’uomo ha parlato dei controlli e della normativa svizzera in materia di sicurezza che i locali sono tenuti a rispettare.

ANSA

Il titolare ha sottolineato come Le Constellation non sia una discoteca ma un bar, e per questo sottoposto a minori vincoli, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza antincendio.

“Non si possono vendere superalcolici ai bambini”

Secondo il gestore del bar, quanto accaduto è un “disastro” che si poteva evitare.

Facendo riferimento ai video che mostrano l’origine del rogo, le fiamme divampate sul materiale fonoassorbente sul soffitto, l’uomo ha ricordato che per spegnere un principio d’incendio con un estintore “bastano cinque secondi”.

Il barista è poi scoppiato in lacrime quando ha ricordato che molte delle vittime sono ragazzini.

Ed è tornato su un altro aspetto di cui si è parlato nei giorni scorsi, affermando che non si possono vendere “superalcolici ai bambini“.

In Svizzera cerimonia in ricordo delle vittime

Intanto, oggi, venerdì 9 gennaio, è giornata di lutto nazionale in Svizzera per la strage di Crans-Montana.

In tutto il Paese alle 14 verrà osservato un minuto di silenzio e le campane delle chiese suoneranno per cinque minuti.

A Martigny, nel canton Vallese, si terrà una cerimonia commemorativa in omaggio alle 40 vittime dell’incendio. La cerimonia inizierà alle 13.45 e sarà diffusa in diretta dalla tv pubblica svizzera.

Oltre alle autorità svizzere, a partire dal presidente Guy Parmelin, saranno presenti tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron.

Attesi anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il primo ministro belga Bart de Wever e delegazioni e rappresentanti di numerosi altri Paesi europei.

Mattarella incontra famiglie dei feriti a Zurigo

Nella sua giornata in Svizzera, prima di arrivare a Martigny, Mattarella è andato in visita all’ospedale di Zurigo, dove sono ricoverati due dei ragazzi italiani rimasti feriti nell’incendio.

Il Capo dello Stato, riporta Ansa, ha incontrato le famiglie di Leonardo Bove e Elsa Rubino e i medici dell’ospedale.