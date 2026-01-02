Crans-Montana, le strazianti telefonate delle madri di due ragazzi italiani dispersi: "Non ci dicono niente"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sono diversi italiani coinvolti nella strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, dove un incendio divampato nel locale Le Constellation durante la festa per l’anno nuovo ha provocato almeno 47 morti e 115 feriti. Sei ragazzi italiani, tutti giovanissimi, risultano dispersi, altri 13 sono ricoverati in vari ospedali. Disperate le madri di due nostri connazionali dispersi, che parlando in tv dicono di non sapere ancora niente dei loro cari.

Parlano le madri di due italiani dispersi a Crans-Montana

A Quarto Grado nella puntata del 1 gennaio 2026 sono state raccolte le parole delle madri di due dei ragazzi italiani dispersi nella strage di Capodanno a Crans-Montana.

Per entrambe lo stesso incubo, non sapere cosa sia successo ai loro cari, Chiara e Giovanni, che si trovavano nel locale Le Constellation della nota località turistica sulle Alpi svizzere quando è scoppiato l’inferno.

ANSA Il locale della strage a Crans-Montana, in Svizzera

I ragazzi italiani che risultano dispersi sono 6, questi i nomi resi noti dalla Farnesina: Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Emanuele Galeppini, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giuliano Biasini.

Il racconto della mamma di Chiara

A Quarto Grado Gianluigi Nuzzi ha parlato in diretta con la mamma di Chiara Costanzo, milanese di 16 anni.

“Non ci dicono niente”, dice disperata la donna, nessuno li ha contattati.

Loro hanno un casa lì, spiega, e la figlia era andata con amici in quel locale per la festa di Capodanno.

La donna racconta di aver parlato con le famiglie degli altri ragazzi: due sono ricoverati in terapia intensiva.

Mentre altri due sono nella “stessa situazione di Chiara”: risultano dispersi e i genitori non sanno ancora nulla.

La mamma di Giovanni: “Nessuno mi dice niente”

Sempre a Quarto Grado è stata sentita la madre di Giovanni Tamburi, di Bologna.

Come la mamma di Chiara, anche lei è disperata perché non ha notizie del figlio: “Nessuno mi dice niente“.

La donna dice di aver parlato con un amico del figlio, che è riuscito a scappare dall’inferno del locale a Crans-Montana.

Stando al suo racconto, nel locale c’era una festa di compleanno.

L’incendio sarebbe scoppiato quando hanno acceso una candelina in una bottiglia.

Il ragazzo le ha raccontato che stavano scappando dal locale quando ha perso di vista Giovanni.

La madre spiega che il figlio frequentava da anni quel locale e lo conosceva bene.