Crans-Montana, le ultime notizie dal mistero delle autopsie al milione di franchi stanziato per le vittime

Venerdì 6 febbraio è in programma il primo interrogatorio al funzionario che si occupa attualmente della sicurezza anti incendio all’interno del comune di Crans-Montana. La settimana prossima verrà, inoltre, ascoltato l’ex responsabile che ha firmato il verbale di ispezione del locale Le Constellation. Solo dopo queste audizioni verranno ascoltati i coniugi Moretti. Le ultime notizie sulle indagini per far luce sulla strage di Crans-Montana avrebbe un unico vettore, quello di stabilire le reali responsabilità di quanto accaduto. La lista degli indagati potrebbe, infatti, essere ampliata. Due, invece, i principali dubbi presenti sul caso, il giallo delle autopsie e il milione di franchi svizzeri stanziati come risarcimento.

Perché non sono state fatte le autopsie

Al centro della puntata di Storie Italiane del 3 febbraio, è stato sottolineato il punto interrogativo sulle autopsie.

NZZ am Sonntag specifica che sono stati solo due gli esami autoptici dopo la strage di Capodanno.

ANSA

Gli avvocati Romain Jordan e Ronald Asmar, che rappresentano congiuntamente diverse di queste famiglie, avrebbero spiegato che ora la Procura ha informato che “ordinerà riesumazioni e autopsie solo se le famiglie delle vittime ne faranno esplicita richiesta”.

Diversi media svizzeri sottolineano, al contrario, che a norma di legge dovrebbe essere la Procura a decidere in autonomia su quanti esami autoptici effettuare.

L’avvocato Romain Jordan, a riguardo, ha attaccato la Procura come riporta il Corriere del Ticino.

“È riprovevole gravare le famiglie addolorate delle vittime di questa immensa responsabilità”, le parole del legale a cui la Procura non ha ancora replicato.

Secondo NZZ am Sonntag, le due autopsie sarebbero state effettuate 12 giorni dopo la strage di Crans-Montana.

Crans Montana, il giallo dei risarcimenti

L’altro aspetto da chiarire è l’entità delle donazioni del Comune di Crans-Montana per le vittime dell’incendio di Capodanno.

Come riporta l’ANSA, il comune vallese ha stanziato un milione di franchi.

A Storie Italiane, è emerso che diverse famiglie non avrebbero ricevuto, ancora, quanto promesse dal cantone.

Secondo Il Corriere del Ticino, 50 famiglie hanno ricevuto 10mila franchi.

Gli interrogatori in programma

Secondo le ultime notizie che arrivano su Crans-Montana, confermate anche a Storie Italiane, sono in programma tantissimi interrogatori su persone non indagate, ma semplicemente informate sui fatti.

Si tratta di diversi funzionari comunali e del capo dei Vigili del Fuoco.

Solo in seguito verranno riascoltati i coniugi Moretti.

Non è escluso che possa essere ampliata la lista degli indagati che vede al momento i gestori del La Constellation, il responsabile comunale per la sicurezza pubblica e il suo predecessore.

Nessun oscurantismo

La Procura di Sion, come conferma l’ANSA, ha rigettato la richiesta dei coniugi Moretti di chiudere la piattaforma online che sta raccogliendo, in maniera anonima e spontanea, foto e video della strage di Crans-Montana.

I legali di Jacques Moretti si erano opposti alla richiesta dell’avvocato Romain Jordan.

La Procura del Vallese, come riferisce la televisione svizzera Leman Bleu, avrebbe sottolineato che la legge non impedisce a terze parti di raccogliere prove.

Inoltre per i magistrati è completamente il rischio di condizionare i testimoni con questo materiale.

Intanto, si è scatenata la polemica a Crans-Montana per la decisione del Comune di spostare il memoriale allestito per ricordare le vittime in un’area a poche centinaia di metri di distanza dal locale.

Il motivo, secondo quanto riportato da Il Giornale, è dovuto alla sicurezza.