Crans-Montana, Leonardo Bove esce dall'ospedale dopo sei mesi, al Niguarda rimane ancora una ragazza

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Leonardo Bove, 16 anni, è uscito dopo sei mesi di cure dall’ospedale Niguarda di Milano ed è tornato a casa. Era tra i ragazzi trasferiti in Italia da Zurigo dopo aver ricevuto le prime cure in Svizzera a seguito dell’incendio del locale Constellation di Crans-Montana e presentava ustioni su più del 50% del corpo. Deve essere ancora dimessa invece Francesca, la ragazza con le ustioni più gravi, che si trova ancora nell’ospedale milanese.

Leonardo Bove è stato dimesso dal Niguarda

Il personale dell’ospedale Niguarda di Milano ha confermato che uno degli ultimi ragazzi ustionati nell’incendio di Crans-Montana ancora ricoverati, Leonardo Bove, 16 anni, è stato dimesso.

Era nel locale Le Constellation insieme a quattro compagni di classe quando è scoppiato l’incendio che gli ha causato gravissime ustioni su più del 50% del corpo.

Bove era stato anche l’ultimo a essere trasferito dall’ospedale di Zurigo, dove era stato inizialmente curato, al Niguarda, proprio a causa delle sue condizioni.

Le ustioni dopo Crans-Montana

Il primario del Centro Ustioni del Niguarda Franz Baruffaldi Preis ha raccontato il percorso di guarigione di Bove in un’intervista al quotidiano La Repubblica:

“È passato dal non voler fare le medicazioni da sveglio a fare tutto da sveglio con un coraggio da leoni” ha raccontato il medico che lo ha seguito durante i sei mesi e mezzo di ricovero.

Baruffaldi Preis ha anche fatto i complimenti ai genitori del ragazzo: “Bravissimi, gli hanno permesso di fare un cambio di passo nella collaborazione necessaria per poter guarire”.

Tra i messaggi per Bove anche quello del presidente della Lombardia Attilio Fontana: “I miei migliori auguri a Leonardo e un pensiero alla sua famiglia e agli amici che gli sono stati vicini in questi lunghi mesi e che potranno esserlo ancora di più ora, a casa”.

Al Niguarda resta ancora Francesca

L’ultima ragazza a essere ancora ricoverata nell’ospedale milanese è proprio una delle compagne di classe di Bove, Francesca, che dopo l’incendio versava nelle condizioni più gravi.

La giovane aveva riportato ustioni sul 70% del corpo: “Ci vorrà ancora un po’ di pazienza ma stiamo facendo di tutto perché possa tornare a muoversi e a fare tutte le attività normali di una ragazza della sua età” ha commentato il primario.