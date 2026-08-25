Crans-Montana, Leonardo Bove racconta la notte del rogo: "I Moretti si prendano le loro responsabilità"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Leonardo Bove, 16enne sopravvissuto al rogo di Crans–Montana, racconta la notte del Capodanno, il coma e il risveglio in Italia. Il giovane parla anche dei coniugi Moretti, gestori del locale: “Devono prendersi le loro responsabilità”. I genitori ricordano le ore drammatiche del riconoscimento, condivise con un’altra famiglia, entrambe in attesa dei risultati del DNA.

Crans-Montana, il racconto di Leonardo Bove

A distanza di quasi otto mesi dall’incendio che nella notte di Capodanno ha devastato il locale “Le Constellation” di Crans-Montana in Svizzera, Leonardo Bove torna a raccontare quella notte in un’intervista con Ansa.

Il 16enne milanese, tra i feriti più gravi della tragedia che è costata la vita a 41 persone, sei delle quali italiane, ha condiviso il ricordo dei giorni concitati del ricovero, con un pensiero rivolto anche ai gestori del locale, i coniugi Moretti.

ANSA

Le parole sui coniugi Moretti

Sul loro conto, il ragazzo ha scelto parole nette. “Non penso niente, perché non mi interessa la loro vita” ha sintetizzato il giovane. “Mi interessa solo della mia vita e adesso di quella dei miei familiari, di godermi ogni giorno la mia vita perché l’ho vista sfuggire una notte, quindi non devo più perderla”.

“Io dico solo che dovrebbero solamente prendersi le loro responsabilità e basta” ha aggiunto “perché sono uomini e donne adulte, quindi come si sono presi la responsabilità di aprire un locale, devono prendersi la responsabilità anche per quello che è successo”.

Ripercorrendo i momenti immediatamente successivi allo scoppio dell’incendio, Leonardo ha ricostruito la sua personale via crucis verso i soccorsi. “Vedevo la strada, in realtà, quando mi ero svegliato. Non vedevo niente, neanche la piazza. Non ho visto neanche gli altri che uscivano dal locale perché ero girato di spalle al bar”.

“Sono arrivati i soccorritori, ma io ero in fondo al bar, quindi sono stato uno degli ultimi a essere preso. Mi hanno dato un po’ di ossigeno, mi hanno cercato una vena per mettere l’accesso. E poi mi hanno trasportato in ambulanza e mi hanno portato in questo tendone, dove poi sono andato in coma e mi sono svegliato in Italia”.

Il dramma del riconoscimento

Leonardo Bove è accompagnato dai suoi genitori durante l’intervista. La madre ha ricordato la difficoltà tecnica degli accertamenti sul campo, complicati dalle condizioni dei feriti: “Ci hanno immediatamente fatto un DNA, hanno chiesto il possibile per capire e riconoscere lui. Solo che lui era ovviamente irriconoscibile. I test non erano così facili da fare perché non c’era la salivazione, erano tutti intubati. Quindi come si fa a fare un test?”.

Il padre Gabriele ha poi raccontato il momento più duro, quando restavano da identificare due giovani, un maschio e una femmina, ma le famiglie in attesa erano tre. “Quindi uno per forza non c’era” ha spiegato. “Dei due maschi, se la giocavano Leo e Achille. Quindi quando ci hanno detto a noi: ‘È Leo’, noi a festeggiare, dall’altra parte c’era il papà di Achille, la mamma. Io sono andato a chiedergli scusa. Al papà, sì, ho chiesto scusa perché ho gioito”.

Chi è Leonardo Bove

Studente del liceo Virgilio di Milano e capitano della squadra giovanile della Scarioni, Leonardo Bove si trovava al “Le Constellation” con i compagni di scuola per festeggiare l’arrivo del nuovo anno quando è scoppiato l’incendio. Le fiamme lo hanno colpito soprattutto nella parte posteriore del corpo, con ustioni estese fino al 60% della superficie corporea.

Trasferito in Italia il 12 gennaio con un volo d’emergenza, è stato curato al Centro Grandi Ustioni del Niguarda di Milano, guidato dal primario Franz Baruffaldi Preis, dove è rimasto ricoverato per sei mesi e mezzo, fino alle dimissioni del 18 luglio 2026.

Grande tifoso interista, lo scorso 22 agosto è tornato a San Siro per Inter-Monza, accompagnato dal padre e dal nonno, accolto anche da un messaggio del club nerazzurro.