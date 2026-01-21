Crans-Montana, Leonardo e Kean si risvegliano dal coma al Niguarda e comunicano tramite pc ed emoticon
Sopravvissuti a Crans-Montana Leonardo e Kean sono stati risvegliati dalla sedazione profonda: hanno mani fasciate, sono vigili e reagiscono
Leonardo e Kean, due 16enni rimasti gravemente feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, si sono risvegliati dal coma. O meglio dalla sedazione profonda. La splendida notizia arriva dall’ospedale Niguarda di Milano. Entrambi hanno le mani fasciate, sono vigili ma non riescono ancora a parlare. Possono, però comunicare tramite un apposito pc che consente di cliccare alcune emoticon.
Anche sopravvivere richiede un lento, graduale e doloroso ritorno alla normalità. Dove nulla è semplice e ogni cosa richiede pazienza e sofferenza.
Ma le notizie che arrivano dal Niguarda di Milano (dove sono ricoverati 11 dei feriti della notte al bar Le Constellation) sanno di vita e felicità, pur tra mille difficoltà.
Leonardo e Kean, i due 16enne della Terza D, rimasti feriti nella tragca notte di Capodanno a Crans-Montana, si sono risvegliati dalla sedazione profonda.
Come stanno i due 16enne feriti a Crans-Montana
Come riporta il Corriere della Sera, ci sono costanti miglioramenti per Leonardo e Kean.
I giovani hanno le mani fasciate come tutti i feriti, sono vigili e in grado di comunicare e reagire, anche se non ancora di parlare.
Leonardo era arrivato al Niguarda, con ustioni sul 50% del corpo e danni causati dall’inalazione di fumo, dopo essere stato a lungo ricoverato a Zurigo.
Comunicano tramite pc ed emoticon
L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha raccontato di un ragazzo estubato e in grado di comunicare tramite lo schermo di un apposito pc.
Ai ragazzi è possibile comunicare toccando alcune emoticon che compaiono sullo schermo.
Uno dei ragazzi di cui ha parlato Bertolaso ha evidenziato l’emoticon della felicità, per esprimere evidentemente uno stato d’animo di sollievo e gioia.
Il dolore dei sopravvissuti
I piccoli ma importantissimi segnali e miglioramenti dei feriti, vanno di pari passo col dolore dei ricordi. Al Niguarda è ricoverata Eleonora Palmieri, che era a Crans-Montana con il fidanzato e alcuni amici quando è scoppiato l’incendio che ha ucciso 40 persone.
“In un istante la folla ha iniziato a spingere verso l’uscita poi ho visto quella lingua di fuoco risalire le scale”, aveva raccontato a Repubblica.
La giovane ha detto di non sapere nemmeno lei come sia riuscita a salvarsi dalle fiamme: “Il mio istinto di sopravvivenza mi ha portata fuori”, ha detto.