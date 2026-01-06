Crans-Montana, Loredana Lecciso racconta che “il figlio Bido s'è salvato per una decisione dell’ultimo minuto"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Loredana Lecciso, il compagno Al Bano Carrisi e i loro due figli Bido e Jasmine hanno passato un Capodanno sereno. Se il figlio 24enne non avesse deciso all’ultimo di far ritorno a Cellino San Marco con la fidanzata, avrebbe potuto essere per la famiglia Carrisi-Lecciso un inizio 2026 drammatico in quanto Bido, come raccontato dalla madre, avrebbe potuto essere a Crans-Montana, al “Le Constellation“, il locale che a causa di un incendio si è trasformato in una trappola mortale per decine di giovani durante la notte di San Silvestro.

Crans-Montana, Loredana Lecciso: “Mio figlio poteva essere a Le Constellation”

Intervistata dal Corriere della Sera, Loredana Lecciso ha raccontato che suo figlio frequentava il bar “Le Constellation” e che ha rischiato di essere nel locale a Capodanno. Solamente una decisione presa all’ultimo momento lo ha fatto allontanare da Crans-Montana prima che avvenisse il dramma.

Bido si è diplomato nella località svizzera colpita dalla tragedia e ci ha trascorso diverse estati con la sorella Jasmine. La sua fidanzata, Emily, è del posto.

“Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme. È una località bellissima – ha spiegato Lecciso -. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti al locale della strage. Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all’ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le varie alternative, c’era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation“.

“Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati. Sono felice che sia andata così, ma il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i famigliari. Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro”, ha aggiunto Loredana.

Lecciso colpita da un malore a Milano: “Sono svenuta due volte”

Il 4 gennaio Lecciso avrebbe dovuto partecipare assieme ad Al Bano a Domenica In. Nel programma, però, non ci ha messo piede perché poche ore prima è stata colta da un malore lieve in Stazione Centrale a Milano mentre si stava dirigendo proprio negli studi Rai di Roma.

“Sono svenuta due volte”, ha riferito la Lecciso, spiegando che, dopo aver trascorso il Capodanno con il compagno in Polonia, è rientrata dove vivono i suoi figli.

“Alle 8 del mattino – ha proseguito – ero in Stazione Centrale diretta a Roma. Anziché prendere un taxi, ho preferito farmi una passeggiata, ma faceva molto freddo, portavo i bagagli e sono salita per le scale. E la sera prima avevo saltato la cena. Una volta arrivata al fast track, mentre l’operatore mi chiedeva il biglietto, mi sono prima appoggiata e poi ho avuto un mancamento, svenendo sulla valigia: mi sono accasciata sulle ginocchia e chiusa a uovo per non farmi male”.

Immediatamente Lecciso è stata aiutata dalla persona che la stava accompagnando, da un operatore della stazione e dagli agenti della Polfer.

“Mentre tentavo di rialzarmi – ha proseguito nel racconto -, sono svenuta di nuovo: quando ho aperto gli occhi avevo una dozzina di persone attorno a me. Non mi rendevo conto di cosa fosse accaduto. Ma mi sono ripresa e ho chiesto di essere accompagnata al binario. Avevo anche avuto dei giorni che mi hanno provata psicologicamente“.

Loredana Lecciso e la decisione di allontanarsi dalla tv

Di recente ha confidato di aver trovato la sua dimensione lontana dalla Tv. “In questa fase della mia vita – ha dichiarato sempre al CorSera – sto bene nel vivermi la quotidianità dei piccoli gesti e abitudini. Sono fortunata a potermi godere dei rituali come una cioccolata calda con un’amica o una chiacchierata con i miei figli. Sarà che sto invecchiando?”.

Infine ha fatto sapere che in questo periodo è impegnata nella stesura di un romanzo ambientato a Milano. A ispirarla è una signora che ha conosciuto per caso e che è arrivata al Nord dalla Campania tanti anni fa, dopo un viaggio di 20 ore in treno.