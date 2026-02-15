Crans-Montana, mamma di due ferite incontra in segreto i Moretti e attacca: "Sono peggio di quanto pensavo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Emergono alcuni dettagli del faccia a faccia segreto tra i coniugi Moretti e una mamma di due ragazze rimaste ustionate nella tragedia di Cras-Montana. Leila Micheloud ha messo a tacere con un video sui social le voci sul suo incontro lontano dai riflettori con i due proprietari de Le Constellations, indagati per la strage di Capodanno con 41 vittime e 115 feriti.

L’incontro con i Moretti

Il colloquio casuale, durato circa mezz’ora in occasione dell’interrogatorio a Jacques Moretti a Sion, si era chiuso con una stretta di mano tra la donna e la coppia.

Una circostanza che non era passata inosservata, molto differente rispetto alla scena di accerchiamento dei coniugi da parte di alcuni familiari delle vittime vista il giorno dopo, e che aveva scatenato indiscrezioni su una presunta indulgenza della madre delle due ragazze ferite nell’incendio di Crans-Montana.

Le parole della madre di due ragazze ferite a Crans-Montana

Voci che hanno costretto Leila Micheloud a pubblicare sui social un video per spazzare via ogni sospetto: “Voglio essere molto chiara. Non c’è stato alcun perdono, non li ho perdonati. Li ho ascoltati, e questo è tutto” ha detto la donna, precisando inoltre che “non ho chiesto io di incontrarli. È successo spontaneamente. È successo e basta. Loro erano lì, i loro avvocati erano lì. Il mio legale (Sebastien Fanti) ha detto: ‘Guarda, forse vorrebbero dirti qualcosa’, io ho risposto ‘bon, d’acord…'”.

Tra i presenti nell’affollata aula di Sion durante l’audizione, la madre di Fara e Melissa aveva detto così ai cronisti fuori dal tribunale: “Quando hai due figlie che sono quasi morte, che erano sull’orlo della morte, non hai paura di niente, sono qui per ascoltare”.

Il giudizio sui Moretti

La donna ha detto sui social come avesse “bisogno di vedere chi aveva fatto del male ai miei figli” per sapere con chi avesse a che fare, spiegando però in un’intervista alla stampa svizzera di non volere scendere nei dettagli della conversazione.

“Mi ero fatta un’idea di loro, ma è ancora peggio di quel che pensavo: quei personaggi sono gli autori della catastrofe” ha poi dichiarato, aggiungendo: “Non li odio, mi rifiuto di lasciarmi guidare da quel sentimento negativo che non porterà nulla di costruttivo alle mie figlie e alla mia famiglia…”.