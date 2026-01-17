Crans-Montana, Manfredi Marcucci è uscito dal coma: "Dove sono i miei amici?", le prime parole del 16enne

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Manfredi Marcucci è un sedicenne romano rimasto ferito durante l’incendio a Crans-Montana in Svizzera. Il giovane, ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, è rimasto per due settimane in coma farmacologico. Uscito dalla condizione, tra le prime domande ci sono state la richiesta di andare in gita con la scuole e dove sono gli amici.

Manfredi Marcucci uscito dal coma

Una volta riaperti gli occhi, Manfredi Marcucci ha chiesto ai genitori: “Posso andare in gita con la scuola? E i miei amici dove sono?”.

Il sedicenne è uscito dalla terapia intensiva, è stato estubato ed è stato trasferito nel centro ustioni.

Un segnale positivo che fa dire al padre Umberto che “si inizia a intravedere una luce in fondo al tunnel, ma ancora con un’enorme cautela”.

Come sta Manfredi Marcucci

I genitori di Manfredi Marcucci, dopo due giorni fuori dalla terapia intensiva, si concedono un cauto ottimismo, anche se il percorso di guarigione per il figlio è ancora lungo e incerto.

Finalmente hanno potuto parlare con il sedicenne, pur dovendo avvicinare l’orecchio alla sua bocca.

Più volte il ragazzo ha chiesto informazioni sui suoi amici. Manfredi attualmente non ricorda gli attimi peggiori della festa finita in un inferno al bar Le Constellation e per ora non li saprà.

Proprio in questi giorni gli studenti del liceo Chateaubriand di Roma che frequentano i corsi di italiano, come Marcucci, erano in gita a Milano per visitare i luoghi manzoniani.

Il giovane ha quindi chiesto di partecipare al tour. I compagni di classe di Manfredi, vista la tappa lombarda del loro giro, hanno incontrato i genitori del sedicenne per portare il loro sostegno e consegnargli alcuni pensieri.

Il padre ha rivelato che il figlio ha chiesto anche “dei nonni e di suo fratello“.

Gli aiuti alle vittime

Intanto in Svizzera si è al lavoro per definire un pacchetto di interventi economici destinati alle famiglie dei 40 morti e 116 feriti nel disastro di Capodanno del Constellation, a Crans Montana.

Ci sarebbero varie iniziative, in gran parte già regolate da una legge federale per l’aiuto alle vittime di reati, con erogazioni che, in alcuni casi, supererebbero i 200 mila franchi. Escludendo ovviamente la problematica assicurativa che dovrà essere poi definita alla luce degli esiti giudiziari.

La prima misura deliberata è un aiuto urgente di 10mila franchi svizzeri per ciascuna famiglia. Sarà inoltre creata una fondazione indipendente in cui si vuole coinvolgere anche i privati per gestire le donazioni raccolte tramite un conto corrente.

Poi ci sono le misure federali, finanziate tramite l’apposita norma, e poi girate ai cantoni. Le famiglie delle vittime italiane vi potranno accedere rivolgendosi a qualsiasi autorità cantonale, anche eventualmente al cantone Ticino di lingua italiana, facilitando l’accesso.

Le voci previste riguardano aiuti immediati per coprire le spese psicologiche, psicoterapeutiche, mediche, di alloggio, legali e trasporto, che non sono parametrati alla situazione economica dei beneficiari.

Inoltre interventi finanziari a più lungo termine, fino alla completa stabilizzazione dei feriti, senza limiti di tempo.

La legge elvetica prevede anche un risarcimento per torto morale fino a 76 mila franchi per il decesso e fino a 38 mila franchi per i feriti. E infine un indennizzo, che varia in base alla situazione finanziaria della famiglia, fino a 130 mila franchi.