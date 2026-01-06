Crans-Montana, Meloni al Niguarda: visita ai giovani feriti e sostegno alle famiglie da parte del Governo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Prima di partire per Parigi, dove era attesa al vertice della Coalizione dei Volenterosi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto tappa a Milano per visitare alcuni dei giovani rimasti feriti nella strage di Crans-Montana. La premier si è recata all’ospedale Niguarda, dove sono attualmente ricoverati diversi pazienti coinvolti nell’incendio.

Crans-Montana, Meloni visita i feriti al Niguarda

Il Niguarda di Milano è uno dei principali centri di riferimento in Italia per la cura dei grandi ustionati.

Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi alla stampa, Meloni si è intrattenuta a lungo con i familiari dei ragazzi ricoverati, esprimendo a tutti la piena vicinanza e il sostegno del Governo.

Nella foto: ospedale Niguarda di Milano, il padiglione ustionati

La premier ha voluto esprimere anche un ringraziamento personale ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario.

A causa del fuori programma, Meloni è arrivata per ultima all’Eliseo e non è stata accolta dal presidente francese Emmanuel Macron, ma dal capo del cerimoniale Frederique Billet.

Telefonata di Meloni alla madre di Giovanni Tamburi

Nei giorni precedenti, Giorgia Meloni aveva telefonato alla madre di Giovanni Tamburi, una delle vittime italiane della strage di Crans-Montana. A raccontarlo è stata la stessa donna durante la trasmissione Zona Bianca, spiegando che la premier aveva “la voce rotta” e che nella chiamata si percepiva “la sua sofferenza da mamma”.

Come stanno gli italiani feriti a Crans-Montana

Intanto, dall’ospedale Niguarda arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Il direttore generale Alberto Zoli ha spiegato alla stampa che sono attualmente 11 i pazienti ricoverati a Milano: tutti in condizioni critiche, con prognosi riservata.

Le situazioni cliniche variano da ustioni molto estese, che in alcuni casi arrivano fino al 70% del corpo, a ustioni meno estese ma accompagnate da gravi compromissioni delle funzioni vitali, in particolare della respirazione. Alcuni pazienti si trovano in terapia intensiva, altri in reparti di semi-intensiva o a minore intensità di cura.

Persistono inoltre difficoltà nel trasferimento di altri due pazienti dalla Svizzera, a causa delle loro condizioni di non trasportabilità.

Come spiegato dai responsabili sanitari, anche un volo di breve durata richiede che il paziente sia ampiamente stabilizzato. Al momento non risultano nuove richieste da parte delle autorità svizzere per ulteriori trasferimenti a Milano.

Messa per le giovani vittime di Crans-Montana

La presidente del Consiglio ha deciso di far celebrare venerdì 9, nel pomeriggio, una messa a Roma per le giovanissime vittime della tragedia di Crans-Montana. La celebrazione, prevista nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, vedrà la partecipazione di ministri, alte cariche dello Stato e leader dell’opposizione.