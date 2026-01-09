Crans-Montana, Meloni pronta a vietare le candele scintillanti nei locali dopo la strage in Svizzera

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La strage di Crans-Montana, causata probabilmente da candele scintillanti in un locale, ha spinto Giorgia Meloni a valutare un divieto nei locali al chiuso anche in Italia. La premier ha parlato di una “tragedia evitabile” e chiede responsabilità, mentre l’Avvocatura dello Stato segue le indagini per assistere le famiglie delle vittime, tra cui sei italiani.

Il ruolo delle candele scintillanti nella strage di Crans-Montana

La tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno ha causato 40 morti e oltre 110 feriti nel locale Le Constellation. Tra le vittime ci sono sei cittadini italiani, tutti minorenni, oltre a giovani svizzeri, francesi e di altre nazionalità.

Secondo quanto comunicato dalla Procura del Canton Vallese l’incendio, divampato poco dopo l’una, è stato provocato dall’uso di “fontane pirotecniche”, dispositivi che producono scintille e fiamme e che erano state posizionate sulle bottiglie.

Le scintille avrebbero raggiunto il soffitto in legno e i pannelli fonoassorbenti, innescando un rogo che si è propagato rapidamente.

Gli inquirenti parlano di una dinamica di tipo “flashover”, con sviluppo immediato di fumo e calore che ha reso difficoltosa la fuga. Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei gestori del locale, accusati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni.

Le parole di Giorgia Meloni e l’ipotesi di un divieto nei locali

Intervenendo alla conferenza stampa di fine anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha collegato direttamente la tragedia di Crans-Montana alla necessità di una riflessione normativa anche in Italia.

“Dopo quello che è accaduto a Crans-Montana ho chiesto una relazione per capire se sarebbe stato possibile in Italia”, ha dichiarato, sottolineando che le norme italiane sono già più rigide di quelle svizzere, aggiungendo che, di fronte a eventi di questo tipo, “ci si deve sempre chiedere cosa si può imparare”, aprendo alla possibilità di vietare nei locali al chiuso l’uso di candele scintillanti e dispositivi simili sulle bottiglie.

“È un elemento che può essere pericoloso”, ha detto, invitando a un confronto con l’opposizione.

La premier, nel sottolineare la necessità di una maggiore prevenzione, ha ricordato anche un recente principio di incendio in un locale in Molise.

Le responsabilità della strage

La presidente del Consiglio ha escluso che quanto accaduto possa essere archiviato come una fatalità. “Non è una disgrazia, è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro”, ha affermato, chiedendo che le responsabilità vengano individuate e perseguite.

Le parole di Giorgia Meloni

Meloni si è detta colpita dai video che mostrano ragazzi rimasti all’interno del locale mentre le fiamme erano già visibili e ha sollevato interrogativi sulla gestione dell’emergenza, dalla musica non interrotta all’assenza di indicazioni per evacuare.

Sul piano giudiziario, Meloni ha annunciato che l’Avvocatura dello Stato, su mandato della Presidenza del Consiglio, segue le indagini in coordinamento con la Procura elvetica e con quella di Roma, che ha aperto un fascicolo.

“Siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l’assistenza necessaria”, ha detto, garantendo che “non saranno lasciate sole”.

L’ordinanza comunale a Olbia

Nel frattempo il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, proprio in seguito a quanto accaduto a Crans-Montana, ha emesso un’ordinanza valida su tutto il territorio comunale, che vieta l’utilizzo di bottiglie con scintille, fontane luminose ed altri articoli pirotecnici all’interno dei locali pubblici.

“La sicurezza dei nostri concittadini rimane la nostra priorità assoluta. Gli episodi accaduti all’estero ci ricordano cosa può accadere in determinate circostanze quando si sottovalutano i rischi” ha detto il primo cittadino, come riportato dall’ANSA.

“Con questa ordinanza intendiamo prevenire situazioni di pericolo e tutelare la comunità, i lavoratori e gli stessi gestori dei locali. È una misura decisamente necessaria, che confidiamo venga accolta con senso di responsabilità da tutti. Invitiamo gestori, organizzatori di eventi e cittadini a rispettare scrupolosamente le disposizioni, contribuendo così alla sicurezza collettiva”, ha poi concluso il sindaco.