Crans-Montana, Meloni "scioccata" da fatture girate dall'ospedale svizzero a feriti italiani: "Non pagheranno"

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Giorgia Meloni ha commentato duramente le fatture girate dall’ospedale svizzero agli italiani rimasti feriti nella strage di Crans-Montana. La premier si è detta “scioccata” e ha assicurato che le famiglie “non dovranno pagare nulla” dal momento che si è trattato di un “errore”, come confermato dalle autorità svizzere.

Il post di Giorgia Meloni su Crans-Montana

Nella mattinata di martedì 21 aprile, Giorgia Meloni ha pubblicato un post su Facebook per commentare la “notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana”.

La premier si è detta “scioccata“.

ANSA

Il locale Le Constellation in cui è avvenuta la strage di Crans-Montana.Nel suo messaggio social, Giorgia Meloni ha riferito di aver parlato con l’Ambasciatore italiano in Svizzera, chiarendo che “le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore” e che “le famiglie non dovranno pagare nulla“.

La presidente del Consiglio ha aggiunto: “Ho chiesto all’Ambasciatore di tenere altissima l’attenzione su questo tema, perché sarebbe ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull’Italia”.

Ancora Giorgia Meloni: “Il Governo italiano rinnova la propria solidarietà ai ragazzi rimasti coinvolti e alle loro famiglie, e continuerà a fare tutto quello che è necessario per fare luce sulla tragedia e accertare le responsabilità”.

Fatture agli italiani feriti a Crans-Montana: il caso Manfredi Marcucci

I familiari di Manfredi Marcucci, 16enne romano rimasto gravemente ferito assieme ad altri 18 connazionali nell’incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana, hanno ricevuto una fattura da 75mila euro di conto sanitario per il ricovero in terapia intensiva per 15 ore prima del trasferimento dall’ospedale svizzero di Sion.

Umberto Marcucci, papà di Manfredi, ha commentato: “Siamo rimasti molto sorpresi, mio figlio lì è stato solo stabilizzato prima del trasferimento. Al ritiro delle cartelle cliniche ci avevano detto che le spese sarebbero state pagate dal cantone vallesano. È una richiesta assurda“.

Il chiarimento dell’Ambasciatore italiano a Berna

L’Ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, ha chiarito al Corriere della Sera: “L’invio di quella fattura è frutto di un errore. Assolutamente nulla è dovuto dai familiari dei ragazzi feriti”.

Ancora Cornado: “Tutte le spese saranno a carico del Canton Vallese e nulla verrà richiesto allo Stato e alle regioni italiane come rimborso, secondo gli accordi vigenti tra i due Paesi quando si verificano queste situazioni”.