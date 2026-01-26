Crans-Montana, mistero su Jacques e Jessica Moretti: cauzione e avvocati costosi, ma sul conto pochi franchi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

C’è un nuovo mistero che riguarda Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana: la cauzione da 200mila franchi che ha portato alla scarcerazione di lui è stata pagata da un “amico” rimasto anonimo, mentre sui loro conti risulterebbero circa 500 franchi. La difesa ribadisce la propria linea, mentre in tv Eleonora Daniele parla di “schiaffo” alle vittime.

Crans-Montana, la cauzione e il benefattore anonimo dei Moretti

A Crans-Montana resta aperto il mistero della cauzione che ha permesso la scarcerazione di Jacques Moretti, dopo che il Tribunale delle misure coercitive ha disposto la liberazione dopo il versamento di 200.000 franchi da parte di un soggetto rimasto nel riserbo.

Il punto che stranisce è nel contrasto tra quella somma e le risorse che risulterebbero disponibili sui conti: si parla di un conto di circa “500 franchi o pochi spiccioli”, mentre restano da chiarire le spese per i tre avvocati indicati come tra i più quotati in Svizzera.

Sebbene la scarcerazione implichi verifiche già svolte dal Tribunale sia sull’identità di chi ha versato, sia sulla presunta provenienza illecita dei denari, in molti sottolineano il fatto che la cauzione depositata dal benefattore indicato come “un amico”, a fine processo, tornerebbe nelle sue mani.

Eleonora Daniele a Storie italiane: “Uno schiaffo” alle vittime

Nel frattempo, Jacques e Jessica Moretti restano nella loro abitazione a Lens, con misure cautelari come il sequestro dei documenti, il divieto di lasciare la Svizzera e l’obbligo quotidiano di firma.

In Italia, nel corso della puntata di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha legato la notizia della cauzione alle condizioni di chi è sopravvissuto e dei familiari delle vittime, affermando che l’uscita dal carcere e le risposte fin qui date dai Moretti “lasciano senza parole”, definendole “risposte senza umanità”.

La Daniele ha parlato di “schiaffo alle vittime”, concetto ripetuto anche in merito alla scarcerazione: “La cauzione, la sua uscita dal carcere, anche è un altro schiaffo a tutti”.

Chi sono gli avvocati di Jacques e Jessica Moretti

Il Corriere del Ticino riporta le dichiarazioni dei tre avvocati della coppia: Me Yaël Hayat, Patrick Michod e Nicola Meier, che hanno deciso di rivolgersi ai media: “Non abbiamo parlato finora perché c’è un momento di silenzio, per rispetto delle vittime e dei loro familiari”, ma, aggiungono che “bisogna restituire la verità, anche per contenere alcune derive”.

Sulla posizione dei loro assistiti, la difesa sottolinea che “queste morti sono anche loro morti” e che “le vittime erano l’anima del locale”.

Quanto a Jessica Moretti, viene contestata l’idea che si sia allontanata per altri scopi: l’avvocata Hayat afferma che la salita di corsa “aveva il solo scopo di allertare il 118”, riferendo che la chiamata sarebbe stata accertata “alle 1.28”.

Michod ha poi affermato che le ispezioni non avrebbero segnalato pericoli legati alla schiuma fonoassorbente e sostiene che, se quel materiale si è rivelato infiammabile, “bisognerebbe piuttosto chiedersi quali informazioni” siano state date al momento dell’acquisto.