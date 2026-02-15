Crans-Montana, mistero sulla cauzione di Jessica Moretti sparita e il caso dei 400mila franchi pagati "a metà"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è un nuovo, piccolo giallo relativo alle indagini sulla strage di Crans-Montana. Non sarebbe mai stata pagata la cauzione prevista per Jessica Moretti, la gestrice del bar Le Constellation indagata insieme al marito Jacques per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi. Dei 400 mila franchi previsti sono stati versati solo la metà, riguardante la cauzione di Jacques Moretti. I genitori delle vittime intanto sostengono che la coppia francese possa aver mentito sul patrimonio.

Crans-Montana, mistero sulla cauzione di Jessica Moretti

Nelle carte dell’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana sarebbe sparita la cauzione prevista per Jessica Moretti, indagata assieme al marito Jacques.

Il 13 gennaio scorso il tribunale di Sion aveva comunicato di aver imposto alla donna misure alternative alla custodia cautelare: divieto di lasciare la Svizzera, consegna di tutti i documenti d’identità, obbligo di presentarsi quotidianamente in una stazione di polizia e “obbligo di versare un deposito cauzionale adeguato”.

ANSA

“Poiché la determinazione di tali depositi cauzionali richiede un’indagine accurata, l’importo sarà stabilito in un secondo momento”, avevano precisato i giudici.

I 400 mila franchi della cauzione per i Moretti

Per entrambi i proprietari del bar Le Constellation, dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone, era stata richiesta la somma di 400 mila franchi svizzeri.

I 200 mila franchi per Jacques Moretti, scarcerato il 23 gennaio, sono stati versati da un amico anonimo.

Mentre si sarebbero perse le tracce degli altri 200 mila per Jessica Moretti, come sostengono gli avvocati di parte civile.

Come riporta il Messaggero, i legali delle famiglie delle vittime sostengono che nelle carte dell’inchiesta, dopo la prima nota del tribunale, non si fa più menzione della cauzione per la donna.

Da famiglie delle vittime dubbi sul patrimonio dei Moretti

Gli avvocati delle parti civili sollecitano un nuovo arresto per i coniugi Moretti e chiedono spiegazioni sulle verifiche svolte dal tribunale sul patrimonio della coppia e sulla provenienza dei soldi versati per la cauzione.

Secondo i legali delle famiglie delle vittime, i coniugi Moretti potrebbero aver mentito sulla propria situazione patrimoniale, in modo da ridurre la cauzione da versare.

Gli importi infatti vengono calcolati sulla base delle pene previste per i reati contestati e del reddito dichiarato dagli indagati.

In base a quanto riferito dalla stampa francese, i Moretti avrebbero un patrimonio decisamente più altro rispetto a quanto dichiarato alla giustizia svizzera.

Anche perché tra il 2021 ed il 2023 la coppia ha acquistato cinque immobili: un’abitazione a Lens del valore di oltre un milione di franchi, un’altra casa a Cannes per 430 mila euro, il Constellation (e un appartamento soprastante) pagato 2 milioni di franchi, e gli altri due locali che gestiscono, Le Senso, acquistato per 1,5 milioni di franchi, e Le Vieux Chalet (un milione).