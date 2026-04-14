Crans-Montana, Moretti indagati per omicidio dalla Procura di Roma: negli atti le testimonianze degli italiani

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La procura di Roma ha iscritto nel registro delle notizie di reato i titolari del locale Le Constellation di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti. Le accuse sono di disastro colposo, omicidio colposo plurimo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Tra gli atti dell’inchiesta anche le testimonianze dei ragazzi italiani sopravvissuti all’incendio.

I coniugi Moretti indagati a Roma per la strage di Crans-Montana

Jacques Moretti e la moglie Jessica, gestori del locale Le Constellation di Crans-Montana, sono sotto indagine da parte della procura di Roma, che ha aperto un fascicolo su di loro per l’incendio di Capodanno in cui sono morti anche sei ragazzi italiani.

Tra le accuse ci sono quelle di omicidio plurimo e lesioni gravissime, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, per quanto riguarda le conseguenze che il rogo ha avuto sulle vittime.

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A queste si aggiungono anche le accuse di incendio e disastro colposo per la gestione dei sistemi di sicurezza antincendio e delle uscite di sicurezza del locale, che avrebbero, secondo la procura, avuto un ruolo nella strage.

Cosa c’è negli atti della nuova inchiesta

Gli atti dell’inchiesta rivelano che la procura di Roma ha arricchito le prove raccolte dagli inquirenti svizzeri con alcuni interrogatori fatti in autonomia.

Diverse, infatti, le testimonianze dei ragazzi italiani che sono sopravvissuti al disastro e che hanno confermato che molte delle uscite di sicurezza erano sbarrate, probabilmente per impedire che alcune persone potessero entrare senza pagare.

Secondo quanto riportato all’interno degli atti e pubblicato dall’agenzia di stampa Adnkronos, inoltre, nessuno avrebbe dato indicazioni su dove fuggire ai ragazzi che tentavano di scappare dalle fiamme.

La strage di Crans-Montana

Nella strage di Crans-Montana sono morti 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. Il disastro è avvenuto il 1° gennaio 2026, nel locale Le Constellation del comune svizzero.

L’incendio sarebbe nato da una candela pirotecnica posta su una bottiglia di spumante. Le scintille del fuoco d’artificio avrebbero dato fuoco al soffitto di uno dei due piani del locale, causando il rogo.

Come riportato nelle testimonianze, il locale era colmo di giovani, con i minorenni tutti su un piano dove non venivano serviti alcolici. La fuga sarebbe stata resa più difficile dal mancato rispetto delle norme di sicurezza.

A seguito della strage, i controlli sui locali si sono intensificati anche in Italia, portando alla chiusura temporanea di esercizi anche piuttosto famosi, come il Piper a Roma.